Sedeco y los Guerreros firman convenio para promover Hecho en Oaxaca

La dependencia continúa impulsando estrategias de vinculación que promueven el consumo local y fortalecen la identidad económica y cultural de la entidad

OAXACA, Oaxaca. (sucedióenoaxaca.com /vía COMUNICADO).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) firmó un convenio de colaboración con el club Guerreros de Oaxaca, a través de su apoderado legal, Guillermo Spíndola, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento y la promoción de la marca de certificación Hecho en Oaxaca.

Como parte de esta alianza, los jerseys oficiales del equipo portarán en la manga derecha el distintivo Hecho en Oaxaca, símbolo que reconoce la calidad, identidad y el talento de los productos oaxaqueños.

Además, la marca contará con presencia y promoción dentro del estadio, lo que permitirá acercar lo mejor de Oaxaca a miles de aficionados y fortalecer el reconocimiento de los productos locales en espacios de gran alcance y visibilidad.

Con estas acciones, la Sedeco continúa impulsando estrategias de vinculación que promueven el consumo local y mejoran la identidad económica y cultural de la entidad.