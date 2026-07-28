Se repartirán más de 113 MDP entre partidos locales y nacionales, de julio a diciembre de 2026

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- En Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó la redistribución del financiamiento público local correspondiente al segundo semestre de 2026, derivada del registro de los partidos políticos nacionales Partido PAZ y Somos México; asimismo, aprobó acuerdos de procesos electivos celebrados en municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas.

Como primer punto del orden del día, el Consejo General aprobó la redistribución de 113 millones 829 mil 808 pesos con 11 centavos, correspondientes al financiamiento público local que recibirán los partidos políticos, de julio a diciembre de 2026, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.

En otro punto del orden del día, el Consejo General declaró como jurídicamente válida la elección ordinaria parcial de concejalías al Ayuntamiento de Villa Talea de Castro, municipio que electoralmente se rige por Sistemas Normativos Indígenas.

Asimismo, declaró como jurídicamente no válida la Terminación Anticipada de Mandato (TAM) de las concejalías propietarias y suplentes electas en 2025 para integrar el Ayuntamiento de San Pedro Coxcaltepec Cántaros.

Finalmente, el Consejo General declaró, como jurídicamente no válida la elección extraordinaria de la concejalía propietaria de la Regiduría de Salud del Ayuntamiento de San Miguel Suchixtepec.

En la sesión participaron la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas; el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar; así como las representaciones de los partidos políticos.