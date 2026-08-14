De Oaxaca para el mundo, inaugura Salomón Jara Convención del Café Oaxaqueño

Participan 74 stands que ofrecen los mejores sabores, olores y tonalidades del fruto:; hay 30 Microlotes de café de especialidad

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobernador del Estado Salomón Jara Cruz inauguró este viernes 14 de agosto la Convención del Café Oaxaqueño 2026, una actividad que reúne a más de 120 productores y productoras de todas las regiones, y mediante la cual se impulsa el producto hacia el mundo.

Durante el desarrollo de este encuentro y junto a la Presidenta del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, el Mandatario estatal sostuvo que la entidad se encuentra en la élite mundial del café de especialidad, por el fruto de alta calidad que se genera en esta tierra. “En Oaxaca no solo se produce café, sino café de alta calidad y con identidad propia por los suelos, climas y altura de las diversas regiones, respaldado por miles de familias que han hecho de la caficultura un modelo de vida”.

Afirmó que esta Convención es una herramienta para acercar a productoras y productores a mercados diferenciados, abrir nuevos canales de comercialización y generar mejores oportunidades para las familias oaxaqueñas.

El titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, Víctor López Leyva sostuvo que el campo oaxaqueño hoy vive una auténtica primavera. “Celebramos el trabajo, esfuerzo y grandeza de las y los productores que colocan a Oaxaca como referente nacional en producción del fruto orgánico y en sombra; esta Convención es el final de un proceso de trabajo, talleres y capacitaciones, en la que el café es reconocido por el mundo y representa el respaldo de los gobiernos estatal y federal hacia el sector”.

Detalló que en esta edición de la Convención del Café se recibieron 700 muestras, se encuentran instalados 74 stands, se concentran más de 120 productores y productoras de las diversas regiones y arribaron 30 compradores de todo el país. Son más de 80 mil familias las que se dedican a producir café en toda la entidad.

Durante el acto protocolario se realizó la entrega de equipo técnico para la transformación del café a una escuela de campo en Pluma Hidalgo, así como reconocimientos por los resultados de análisis de primer lugar en las categorías de lavado clásico y experimental, con calificaciones de 89.81 y de 88.44, respectivamente.

La Convención se realiza durante el 14 y 15 de agosto en la Plaza de la Danza, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

Este evento contempla ponencias, conversatorios, estands de productores, barras de café; y la subasta de 30 Microlotes de café de especialidad, mismos que serán seleccionados durante el proceso de catación o evaluación sensorial de muestras recibidas.