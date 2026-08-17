Cuerpo, alma y salud son uno solo

DR. SALVADOR ECHEAGARAY*

Cuerpo y alma se encuentran tan estrechamente vinculados que el cuidado de uno repercute inevitablemente en el otro

En la tradición de la filosofía realista, el ser humano no es una simple suma de partes separadas, sino una unidad de cuerpo y alma. Por ello, la auténtica salud no consiste únicamente en el bienestar físico, sino también en el equilibrio interior que permite a la persona vivir de acuerdo con la verdad y el bien.

Aristóteles sostenía que todo ser humano busca la felicidad (eudaimonía), entendida como la plenitud de la vida. Sin embargo, esta no depende solo de poseer un cuerpo sano, sino de desarrollar virtudes que orienten nuestras acciones. La templanza, por ejemplo, ayuda a moderar los deseos y favorece hábitos saludables; la fortaleza permite afrontar las dificultades sin rendirse. Desde esta perspectiva, el cuidado del cuerpo y la formación del carácter están profundamente unidos.

San Agustín profundizó en esta idea al afirmar que el corazón humano permanece inquieto mientras no encuentre su verdadero sentido, que es Dios. Para él, muchas enfermedades del alma nacen del desorden interior, cuando los bienes materiales, el placer o el éxito ocupan el lugar que corresponde a los bienes superiores. Esto no significa despreciar el cuerpo, sino reconocer que la persona necesita una orientación espiritual para alcanzar una vida equilibrada. Un cuerpo sano puede ser una gran ayuda, pero no garantiza por sí mismo la paz interior.

Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles y enriqueciendo su pensamiento con la tradición cristiana, explicó que el alma es la forma del cuerpo, es decir, aquello que le da vida y unidad. En consecuencia, el bienestar humano exige atender ambas dimensiones. Cuando una persona cultiva la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, no solo mejora moralmente; también favorece una vida más ordenada y saludable. De igual modo, descuidar el cuerpo puede afectar la capacidad de la inteligencia para pensar con claridad y de la voluntad para actuar correctamente.

La experiencia cotidiana confirma esta enseñanza. El cansancio excesivo, la mala alimentación o la falta de descanso suelen influir en el estado de ánimo y en la capacidad para tomar buenas decisiones. Del mismo modo, la ansiedad, el resentimiento o la pérdida de sentido pueden afectar la salud física. Cuerpo y alma se encuentran tan estrechamente vinculados que el cuidado de uno repercute inevitablemente en el otro.

La filosofía realista invita, por tanto, a superar visiones reduccionistas. No somos únicamente organismos biológicos ni tampoco espíritus encerrados accidentalmente en un cuerpo. Somos personas, una unidad viva de cuerpo y alma. La verdadera salud implica atender ambas dimensiones: ejercitar el cuerpo mediante hábitos saludables y cultivar el alma mediante la búsqueda de la verdad, la práctica de las virtudes y la apertura a los bienes más elevados.

En palabras de Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás, la plenitud humana surge cuando toda la persona vive en armonía. La salud física es un bien precioso, pero alcanza su significado más profundo cuando contribuye al desarrollo integral de la persona y al florecimiento de su vida interior.

*El autor es director del Departamento de Filosofía de la UAG.