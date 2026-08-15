Inició el tercer diplomado “Por el Derecho a una Alimentación Sana y Nutritiva”

El Diplomado tiene como objetivo fortalecer capacidades y estrategias para enfrentar la crisis de salud alimentaria y avanzar en la exigibilidad del derecho a la alimentación

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CONSORCIO).- En el recinto del Aula Magna del Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO se llevó a cabo la inauguración de la tercera edición del Diplomado co convocado por el Instituto Nacional de Salud Pública, la Alianza por la Salud Alimentaria, la Facultad de Gastronomía y el Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO.

El Diplomado representa un espacio de articulación política y académica frente a la crisis de salud alimentaria que enfrenta el país y, particularmente, Oaxaca. Su apuesta es fortalecer saberes y capacidades para la exigibilidad de este derecho desde los contextos oaxaqueños, al tiempo que promueve la defensa de las economías locales, el cuidado del medio ambiente, la protección de los bienes comunes y la soberanía alimentaria. Impulsado por Poder del Consumidor, Centro Calpulli, Consorcio Oaxaca, Espiral por la vida y Foro Oaxaqueño del Agua. La iniciativa forma parte de las acciones de la campaña “Por el derecho a una alimentación sana y nutritiva, Oaxaca sin Chatarra”, surgida en octubre de 2020 para fortalecer transformaciones mediante procesos de sensibilización, apropiación del espacio público, formación e incidencia. Actualmente articula a 28 organizaciones y promueve una cultura alimentaria saludable, la revaloración de los sistemas alimentarios tradicionales y el fortalecimiento del consumo y las economías locales.

Durante la inauguración, la contralora general María del Pilar Camargo Juárez, en representación del Rector de la UABJO, Farid Acevedo López, destacó que enfrentar los problemas de salud relacionados con la alimentación requiere la participación articulada de la sociedad, las organizaciones civiles, la universidad y las instituciones públicas. Señaló que la formación de docentes, juventudes y otros actores sociales es fundamental para construir respuestas colectivas y fortalecer el compromiso de la comunidad universitaria con Oaxaca.

La directora del Instituto de Ciencias de la Educación, Dra. Thalía Érika Bernabé Morales, resaltó que el ICE-UABJO debe continuar siendo un espacio abierto a las organizaciones de la sociedad civil y a procesos de formación con impacto social. Subrayó que la alimentación, la salud y otros temas impulsados por las organizaciones están estrechamente vinculados con la defensa de derechos, y que este Diplomado permite fortalecer capacidades y generar herramientas para construir comunidades más saludables.

Por su lado, el director de la Facultad de Gastronomía, el Mtro. Mauricio Arias Carrasco, reconoció el valor de generar espacios formativos sobre alimentación, salud y bienestar. Destacó que promover una alimentación sana no significa alejarse de la cultura oaxaqueña, sino recuperar productos locales, conocimientos tradicionales y cocinas que forman parte de la identidad y el patrimonio, al tiempo que se forman profesionales capaces de incidir positivamente en su entorno.

Yésica Sánchez Maya, integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; organización integrante del grupo impulsor de la campaña de Oaxaca sin Chatarra y coordinadora del Diplomado, señaló que este proceso tiene más de seis años de construcción colectiva y que la reforma aprobada en Oaxaca en 2020 abrió un momento importante para reforzar la incidencia frente a los impactos de los productos procesados. Explicó que una prohibición legal no es suficiente y que se requieren procesos de concientización, formación e incidencia en espacios académicos, escolares y comunitarios. Añadió que el Diplomado busca fortalecer el pensamiento crítico, la organización comunitaria, las economías locales, la protección de semillas y biodiversidad y la defensa de los territorios frente a la contaminación y la generación de residuos para hacer frente a la lógica consumista impulsada por la industria alimentaria.

La Dra. Leticia Briseño Mass, exdirectora del ICE-UABJO y aliada permante de la agenda feminista y de derechos humanos, llamó la atención sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de una cultura alimentaria y de imaginarios sobre los cuerpos. Planteó la necesidad de cuestionar los mensajes comerciales que normalizan determinados patrones de consumo y recuperar el valor de alimentos tradicionales como el maíz y la tortilla.

Laura Dolores Méndez Andrés, coordinadora de Espiral para la Vida A.C afirmó que hablar de alimentación implica hablar de cultura, territorio, decisiones y derechos. Señaló que este proceso permite mirar críticamente cómo funciona la industria alimentaria, qué intereses están detrás de los productos que llegan a las familias y cuáles son sus impactos en la salud, el medio ambiente y la vida cotidiana. Destacó que el Diplomado busca ser un espacio de diálogo, reflexión e intercambio que pueda multiplicarse en familias, comunidades, escuelas y centros de trabajo.

Irais Elizabeth García Avendaño, integrante de Tadehni. Invitó a sumar esta defensa desde las decisiones cotidianas, compartir los materiales de la campaña y llevar la reflexión a otros espacios, de manera que la conciencia sobre el derecho a la alimentación se convierta también en acciones individuales y colectivas.

Los objetivos del Diplomado son: Fortalecer saberes para enfrentar la crisis de salud alimentaria en México y Oaxaca, diseñar estrategias para la exigibilidad del derecho a una alimentación sana y nutritiva de acuerdo con los contextos locales y fortalecer procesos y liderazgos vinculados con las economías locales, el cuidado del medio ambiente, la protección de los bienes comunes y la defensa de la soberanía alimentaria, el cual se desarrollará del 15 de agosto al 28 de noviembre de 2026, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, profesionales de distintas áreas, personal educativo, estudiantes y personas interesadas en fortalecer sus conocimientos y capacidades en torno al derecho a la alimentación.