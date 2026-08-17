Se reinventa Aldahir Cosijoeza, la voz que mantiene viva la esencia zapoteca

El artista anuncia el cierre de una etapa como “El Mextizo Zapoteco” y presenta oficialmente su nuevo nombre artístico: Aldahir Cosijoeza

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Con una trayectoria construida entre la música, la identidad, las tradiciones y el orgullo por sus raíces, el artista oaxaqueño Aldahir Cosijoeza anuncia una nueva etapa en su carrera.

Durante los últimos años, el público lo ha conocido como “El Mextizo Zapoteco”, nombre con el que ha llevado su propuesta musical y cultural a distintos escenarios locales, nacionales e internacionales. Hoy, el artista decide dar un nuevo paso y presentarse bajo el nombre de Aldahir Cosijoeza , conservando la esencia que ha acompañado su camino, pero con una visión renovada y un mensaje cada vez más enfocado en los pueblos originarios y, particularmente, en la cultura zapoteca.

“No estoy dejando atrás quién soy. Estoy evolucionando. La música sigue siendo la misma, mi amor por Oaxaca sigue siendo el mismo y mis raíces siguen estando presentes. Lo que cambia es el nombre y la manera en la que quiero comunicar mi mensaje”, señala el artista.

Una nueva identidad inspirada en la historia zapoteca

El nombre Cosijoeza nace como un tributo e inspiración en Cosijoeza, uno de los grandes gobernantes de la noción zapoteca. Su figura representa para el artista la resistencia, la fortaleza y la capacidad de enfrentar las adversidades.

Para Aldahir Cosijoeza , elegir este nombre también tiene un significado personal, ya que a lo largo de su vida y de su trayectoria artística, asegura haber enfrentado diferentes batallas, obstáculos y momentos difíciles que lo han obligado a mantenerse firme y continuar adelante.

“Cosijoeza representa para mí a alguien que luchó y defendió lo que era suyo. Yo también he tenido que librar muchas batallas en mi vida. Este nombre representa esa fuerza que me ha permitido seguir adelante, defender mis raíces y continuar haciendo música”, comparte.

Así, Aldahir Cosijoeza no busca únicamente ser un nuevo nombre artístico, sino convertirse en una declaración de identidad y resistencia.

La misma música, una nueva etapa

La propuesta musical de Ahldair Cosijoeza mantiene el vínculo con la música tradicional oaxaqueña y con las canciones de grandes compositores que han marcado su formación artística.

Dentro de su repertorio interpreta obras de compositores como Eduardo Díaz Méndez, Honorio Cano, Luis Martínez Hinojosa y Álvaro Carrillo, además de buscar constantemente nuevas letras y canciones que le permitan ampliar su propuesta y conectar con nuevas generaciones.

Su proyecto también incluye canciones de autoría propia. Entre ellas destaca “Betaza de mis amores”, cuya letra fue escrita por el propio artista, así como “Dios nunca muere”, una obra dedicada a la Virgen de la Soledad, figura profundamente ligada a la identidad y devoción de Oaxaca.

Su intención es continuar explorando nuevas composiciones sin perder el vínculo con la tradición. “Siempre estoy buscando letras nuevas. Me gusta encontrar canciones que tengan algo que decir, que tengan historia, sentimiento y que puedan conectar con la gente. Quiero seguir cantando lo que nos identifica, pero también abrir espacio para nuevas voces y nuevas historias”, explica.

Una voz cada vez más comprometida con los pueblos originarios

Con esta nueva etapa, el artista también plantea una transformación en su mensaje, pues si bien la música seguirá siendo el centro de su proyecto Aldahir Cosijoeza busca profundizar en temas relacionados con los pueblos originarios, la lengua, las tradiciones, la indumentaria, las fiestas, la memoria colectiva y la cultura zapoteca. Su intención es utilizar la música como una herramienta para hablar de identidad y generar orgullo por las raíces.

Para el artista, representar Oaxaca no significa únicamente mostrar sus tradiciones, sino también hablar de las personas que las mantienen vivas y de las nuevas generaciones que tienen la responsabilidad de continuar transmitiéndolas.

Gira de medios: comienza una nueva historia

Como parte de la presentación oficial de esta nueva etapa, Aldahir Cosijoeza realizará una gira de medios para dar a conocer su nuevo nombre artístico, hablar de su trayectoria, presentar su música y compartir con el público el significado de esta transformación.

Durante la gira, el artista buscará acercarse a medios de comunicación, estaciones de radio, televisión, plataformas digitales y espacios culturales para conversar sobre su proyecto y presentar esta nueva identidad.

El mensaje es claro: No se trata de empezar de cero. Se trata de continuar el camino con un nuevo nombre.

De “El Mextizo Zapoteco” a “Aldahir Cosijoeza ”, permanece la voz, permanece la música y permanece el amor por Oaxaca. Lo que comienza ahora es una nueva etapa: una etapa con mayor énfasis en las raíces, en la cultura zapoteca y en los pueblos originarios.

Aldahir Cosijoeza representa la evolución de un artista que ha decidido convertir sus propias batallas en fuerza creativa y utilizar su voz para seguir contando las historias de su tierra.