Tercera edición de la Edad Media vista desde México

DONALDO BORJA*

Desde 2024, Oaxaca ha sido la sede de una serie de conferencias organizadas por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM-Oaxaca y el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad, con sede en la Ciudad de México. Su organización recae en los académicos Dra. Denise Fallena Montaño y Dr. Martín F. Ríos Saloma. Estas conferencias forman parte del curso «La Edad Media vista desde México», el cual se hizo presente por tercera vez en nuestra ciudad.

Reunidas en la antigua Capilla del Rosario —hoy parte del recinto del Centro Cultural San Pablo, de la Fundación Harp Helú—, las sesiones transcurrieron entre el miércoles 5 y el viernes 7 de agosto de 2026. El objetivo del curso, en palabras de los mismos organizadores, es difundir entre el público oaxaqueño las investigaciones realizadas por académicos de los Institutos de Investigaciones Estéticas e Históricas y estudiantes del Posgrado en Historia de la UNAM, al tiempo que pretende estimular tanto el interés en aquel periodo histórico como una reflexión sobre los vínculos entre la cultura medieval y nuestro país.

En el primer día estuvieron los ponentes: Ariel Guiance, con la conferencia «La memoria de los objetos sagrados. Reliquias, poder político e Iglesia en la Hispania medieval»; asimismo, Mabel Valle con la conferencia «Paganus est qui non militat. La construcción de la figura del campesino a hereje», y Lucía Beraldi con «La construcción del poder real en clave femenina: Isabel I de Castilla».

La conferencia que abrió el segundo día fue «La caballería en la baja Edad Media castellana: problemas y fuentes para su estudio», impartida por Andrei Lecona. A la conclusión de la misma, el investigador Francisco Ríos compartió con los asistentes la ponencia «Sentir como caballero: sensibilidades y masculinidades a fines de la Edad Media»; Javier Arellano compartió «La construcción de la imagen de los Reyes Magos durante la Antigüedad Tardía y la Edad Media (tradiciones orientales y occidentales)»; y, para concluir el día, la Dra. Denise Fallena presentó la conferencia intitulada «La divisa del unicornio: los libros de horas del impresor Thielman Kerver».

Para el tercer día, cierre del curso, las presentaciones abrieron con la Dra. Cynthia Maciel y su conferencia «Las herejías medievales: elección e interpretaciones cristianas»; siguiendo el recorrido, Rosario Neri presentó «Del amor cortés al amor místico: imaginarios del amor y disidencia doctrinal del siglo XII». El curso tuvo su cierre final con la presentación del Dr. Martín Ríos y la conferencia «La sexualidad y el amor en la Edad Media: discursos y prácticas».

Durante estos días de profundización en la Edad Media, los asistentes mostraron grato interés, planteando preguntas y comentarios que hicieron más ameno el encuentro. Cabe destacar que en Oaxaca los encuentros sobre la Edad Media no son frecuentes y que estos siguen llamando la atención por las sombras que —como se dijo durante el curso— el siglo XIX impuso sobre los casi mil años de historia que abarca dicho periodo. La labor titánica de los doctores Fallena y Ríos sigue picando piedra contra la ignorancia respecto a estos temas; por lo que la presencia y los aportes de estos intelectuales siguen hilvanando, como tejedores medievales, el conocimiento universal y, sobre todo, el conocimiento —por mucho que no guste a algunos— de las raíces hispánicas de México.

*Donaldo Borja estudió la licenciatura en Filosofía en el Instituto de Estudios Superiores Tomás de Aquino (IESTA) y actualmente estudia la Licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Ha publicado cuentos, ensayos y artículos. Ha traducido algunos poemas del poeta Óscar Oliva del español al latín. Ha participado en el programa colectivo Carruaje de Pájaros en la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) de 2016-2018. Fue coordinador de la prensa escrita en el Centro Internacional de Prensa (CIP), durante la visita del Papa Francisco a México 2016. Creador y director del programa de Radio y Podcast Tertulias en la azotea dependiente de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Ha sido profesor los niveles básico, media superior y superior.