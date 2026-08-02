IEEPCO realiza conferencia “Desigualdades y Violencia de Género”

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, llevó a cabo el viernes 31 de julio, la conferencia denominada “Desigualdades y Violencia de Género”, como parte de las acciones de capacitación, sensibilización y fortalecimiento institucional dirigidas al personal del órgano electoral.

La actividad tuvo como propósito proporcionar herramientas conceptuales y prácticas que permitan reconocer las distintas manifestaciones de desigualdad y violencia que enfrentan las mujeres, así como fortalecer las capacidades del funcionariado electoral para brindar una atención adecuada, sensible y con perspectiva de género.

La conferencia estuvo a cargo de la directora de la Instancia Municipal de las Mujeres de Ciudad Ixtepec, Nora Elizabeth García Cancino, quien abordó las desigualdades estructurales que persisten en la vida cotidiana y que inciden en el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

Durante su exposición, la especialista explicó, mediante ejemplos claros y situaciones cotidianas, la forma en que los estereotipos, los roles de género y las relaciones desiguales de poder pueden generar condiciones de discriminación y violencia. Asimismo, compartió conceptos, elementos de análisis y herramientas de utilidad para que el personal identifique estas conductas y fortalezca su actuación en el ámbito institucional.

En el acto de bienvenida, la consejera electoral y presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, Jessica Jazibe Hernández García, destacó la relevancia de impulsar este tipo de espacios formativos, debido a que diversas áreas del Instituto tienen contacto directo y brindan orientación o acompañamiento a mujeres que enfrentan situaciones relacionadas con violencia de género.

Señaló que la capacitación permanente contribuye a que el personal desempeñe sus funciones con mayor sensibilidad, responsabilidad y apego a los principios de igualdad y no discriminación, además de favorecer la construcción de espacios institucionales seguros y respetuosos de los derechos humanos.

A la actividad asistieron también la consejera electoral Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; el consejero electoral Manuel Cortés Muriedas; el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar; así como personal de las distintas áreas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.