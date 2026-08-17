Oaxaca alcanza autosuficiencia en producción de maíz con 819 mil toneladas

En 2023 la producción lograda fue de 708 mil 192 toneladas, en 2024 incrementó a 771,281, para 2025 se rebasó las 800 mil toneladas, lo que representa un crecimiento mayor al 15.7 por ciento

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Las políticas públicas en materia de atención al campo, específicamente para la producción y protección del maíz, han logrado que Oaxaca sea una entidad autosuficiente en este alimento básico.

Con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción de maíz en Oaxaca en 2025 fue de 819 mil 450 toneladas del grano, rebasando la meta que había establecido la administración estatal, de alcanzar las 800 mil toneladas al finalizar el sexenio. En este mismo periodo se sembraron y cosecharon más de 497 mil hectáreas, con un valor de producción de cuatro millones 114 mil 811 pesos.

Al respecto, el Gobernador del Estado Salomón Jara Cruz afirmó que “ahora Oaxaca ya es autosuficiente en el maíz. Nosotros nos pusimos un reto, ser autosuficientes en seis años, pero logramos adelantar el objetivo porque se ha tenido más inversión.

En conferencia de prensa sostuvo que, mientras que en el Gobierno de Gabino Cué apenas se invirtieron 100 millones de pesos y con Murat fueron 150 o quizá hasta 200 millones, la Primavera Oaxaqueña en el primer año invirtió 700 millones, y en 2026, con el apoyo del Congreso del Estado quien aprobó el presupuesto, se destinan mil 350 millones de pesos para el campo.

“Tenemos que apostarle al campo, impulsar y creer en los pequeños productores. Estamos orgullosos que la presidenta haya tomado un programa estatal y lo haya hecho suyo a nivel nacional, con el programa de Maíz Nativo”, dijo.

Mientras en 2023 la producción lograda fue de 708 mil 192 toneladas, en 2024 incrementó a 771,281, para 2025 se rebasó las 800 mil toneladas, lo que representa un crecimiento constante mayor al 15.7 por ciento.

En este marco también se informó sobre un acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT), para lograr una mayor productividad, alta producción y competitividad del producto.

Mediante esta coordinación se ha logrado el establecimiento de soluciones locales como bancos comunitarios de semillas, puntos de maquinaria y poscosecha, el uso sustentable de fertilizantes y bioinsumos así como la ampliación y aceleración de estimaciones de rendimiento.