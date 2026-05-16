IEEPCO e INE coordinan trabajos rumbo a los Procesos Electorales 2026–2027

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Oaxaca llevaron a cabo este viernes una reunión de trabajo con el objetivo de revisar los Proyectos de Convenio General de Coordinación y Colaboración correspondientes al Proceso Electoral Local 2026–2027 y al Proceso Electoral Concurrente del Poder Judicial Local 2026–2027.

Al inicio de la reunión, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, y el encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Oaxaca, Miguel Ángel Patiño Arroyo, destacaron la importancia de iniciar oportunamente los trabajos preparatorios necesarios para el adecuado desarrollo de ambos procesos electorales.

Asimismo, reiteraron la relevancia de mantener una coordinación institucional permanente entre ambas autoridades electorales, a fin de garantizar el cumplimiento de las actividades previstas en el marco de los convenios de colaboración.

En esta reunión participaron las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas. También asistió el secretario ejecutivo del IEEPCO, Graciano Alejandro Prats Rojas, además de personas titulares y encargadas de las distintas áreas que conforman el Instituto.

Por parte del INE Oaxaca asistieron la vocal secretaria, Chrysthian Verónica González Labastida; el vocal de Organización Electoral, Noé Arroyo Morales; el vocal del Registro Federal de Electores, Fortino Rubén Pérez; y el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Jorge Alonso Alejos Victoria, así como personal de diversas áreas del Instituto.