IEEPCO e INE invitan a participar en el Concurso Público 2026 del Servicio Profesional Electoral Nacional

En Oaxaca se concursarán seis plazas vacantes para incorporarse a la estructura del organismo electoral local

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) invitan a la ciudadanía a participar en el Concurso Público 2026 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en los Organismos Públicos Locales Electorales.

Este procedimiento tiene como objetivo incorporar a la estructura institucional a personas con los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para contribuir al desarrollo de las funciones electorales, mediante un proceso transparente que garantice la igualdad de oportunidades, la paridad de género y la no discriminación.

El Concurso Público se desarrolla mediante diversas fases institucionales, entre las que se encuentran la declaratoria de plazas vacantes, la publicación y difusión de la Convocatoria, la verificación del cumplimiento de requisitos, la aplicación de evaluaciones de conocimientos y psicométricas, así como la realización de entrevistas, la aprobación de las designaciones y la expedición de los nombramientos correspondientes.

Actualmente, el concurso se encuentra en la primera etapa: Publicación y difusión de la Convocatoria, vigente del 30 de julio al 14 de agosto de 2026. Durante este periodo, las personas interesadas podrán consultar las bases, los requisitos de participación, los perfiles de los cargos y las fechas correspondientes a las siguientes etapas.

Para el estado de Oaxaca se concursarán cinco plazas de diversas coordinaciones: Coordinación de lo Contencioso Electoral, Coordinación de Educación Cívica, Coordinación de Participación Ciudadana, Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, Coordinación de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, y una plaza más de Asistencia Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos.

El INE y el IEEPCO hacen una atenta invitación a las personas interesadas en contribuir al fortalecimiento de las instituciones y al desarrollo democrático de la entidad para que conozcan y participen en este proceso de selección.

Los detalles de la Convocatoria, las guías de estudio y el calendario de las etapas subsecuentes pueden consultarse en el portal oficial del Instituto Nacional Electoral, en el enlace: https://ine.mx/comunidad-ine/concurso-ople2026/#edo-oax