Inicia Diplomado “Liderazgo Político de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas»

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en coordinación con la Universidad CIDAE, inauguró formalmente este lunes el Diplomado “Liderazgo Político de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas”.

Durante el acto de bienvenida, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, explicó que este proceso formativo, inédito en el Instituto y dirigido a mujeres indígenas y afromexicanas, registró 194 solicitudes, de las cuales 157 concluyeron satisfactoriamente su proceso de inscripción: 137 mujeres indígenas y 20 mujeres afromexicanas.

Asimismo, destacó que 71 participantes hablan alguna lengua indígena, principalmente zapoteco, mixteco, mazateco y náhuatl; además de mixe, otomí, tepehua, triqui, chol, chontal, cuicateco, tzeltal, amuzgo, chinanteco, cora, mayo, mazahua, purépecha, tojolabal y wixárika, lo que refleja la amplia diversidad cultural y lingüística presente en el diplomado.

Sánchez González subrayó que, si bien el IEEPCO tiene la obligación de promover la participación política de las mujeres en contextos libres de violencia, enfrenta el reto de no contar con un presupuesto específico asignado por el Congreso del Estado para este propósito. En ese sentido, señaló que durante los años que ha presidido el Instituto se han realizado importantes esfuerzos y alianzas estratégicas para cumplir no solo con una responsabilidad institucional, sino también con el compromiso de garantizar los derechos político-electorales de las mujeres. Por ello, expresó que la materialización de este diplomado representa una gran satisfacción y motivo de orgullo.

Por su parte, el rector de la Universidad CIDAE, Everardo Cisneros Huitrón, agradeció la confianza de las participantes y reiteró el interés de la institución académica en contribuir a la reconstrucción del tejido social mediante procesos de formación y fortalecimiento comunitario.

En su intervención, Rosa Mendoza Sosa, estudiante del Bachillerato Integral Comunitario de Teotitlán del Valle (BIC 29) y ganadora de un Diploma de Excelencia en el Premio Mundial Juvenil del Agua 2024, celebrado en Estocolmo, Suecia, destacó la relevancia de que las instituciones generen espacios que permitan llegar a más mujeres que, como ella, tienen sueños, ideas y proyectos que requieren impulso, acompañamiento y herramientas para dar el primer paso.

El Diplomado “Liderazgo Político de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas” forma parte del Plan Anual de Trabajo 2026 de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y No Discriminación del IEEPCO. Su objetivo es brindar herramientas teóricas y prácticas sobre liderazgo político con perspectiva de género; fortalecer el conocimiento de los derechos políticos y los mecanismos de participación; desarrollar habilidades de comunicación política, incidencia comunitaria y capacidad de agencia; así como promover redes de apoyo y articulación entre mujeres indígenas y afromexicanas.

Al acto inaugural asistieron también las consejeras electorales Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas; la encargada de despacho de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y No Discriminación, Altagracia Martínez Mendoza; así como la coordinadora de Posicionamiento, Vinculación y Desarrollo de la Oficina de Convenciones, Congresos y Eventos de Oaxaca, Esmeralda Bautista Diego, y el académico de la Universidad CIDAE, Julio César García Guzmán.