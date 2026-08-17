Reconoce gobierno de Oaxaca a estudiantes triunfadores de aritmética en certamen mundial

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobierno del Estado reconoció a niñas y niños que pusieron el nombre de Oaxaca en alto ante la comunidad internacional, tras triunfar en el Campeonato Internacional ALOHA Mental Arithmetic 2026, desarrollado en Panamá.

En conferencia de prensa, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dio la bienvenida a la delegación, conformada por 14 niñas y niños, y destacó el resultado obtenido por las infancias en este campeonato.

El mandatario estatal señaló que el logro es resultado del esfuerzo de las niñas y niños, sus familias y maestros, acompañamiento que les permitió competir en un escenario internacional y obtener reconocimientos frente a participantes de distintos países.

Las y los ganadores, consiguieron un resultado extraordinario: el 100 por ciento de la representación oaxaqueña obtuvo un lugar de honor frente a más de mil competidores originarios de más de 20 países que debieron resolver 70 operaciones aritméticas en menos de cinco minutos, sin calculadora.

Los resultados obtenidos por la delegación oaxaqueña fueron:

La máxima distinción, Grand Champion, fue obtenida por Leonardo Martínez Castillo, Jesús Santiago Torres Cruz, Mildred Isabel Vásquez Reyes, Sendler Binizza Anacleto Salinas y Emir Alderete Quiroga.

El reconocimiento Champion galardonó a Isaías Lagunas Mestas, Dafne Yaretzi Pacheco Martínez, Alonso López Cruz y a Ever Emiliano Torres Cruz.

El primer lugar lo obtuvieron Fernando David Santos Flores, Edrihan Braiden Ruíz González, Evelyn Yanali Ramírez Quiroga y Matías Tadeo López Cruz. En tanto, el tercer lugar fue para Constanza Aguilar Alvarado.

Samuel Tamez, director de ALOHA Mental Arithmetic Oaxaca, señaló que esta fue la primera participación de infancias oaxaqueñas en un campeonato internacional de tal magnitud. Explicó que las y los menores llevan entre seis meses y dos años de preparación, de acuerdo con el nivel escolar que cursan.

Destacó que los 14 representantes oaxaqueños obtuvieron reconocimientos tras resolver operaciones desde sumas y restas hasta multiplicaciones, divisiones, fracciones, potencias y raíces.

El directivo agradeció al Gobierno del Estado por facilitar espacios públicos, como el Parque Primavera, donde se han realizado campeonatos regionales de ALOHA. Añadió que existe la intención de continuar con estas actividades durante este año como parte del proceso de preparación de infancias que busquen participar en futuras competencias.

Finalmente, las y los participantes atribuyeron el resultado a la preparación constante, la disciplina y el acompañamiento de sus familias y coaches. A su vez, padres y madres de familia destacaron el esfuerzo y sacrificio detrás del triunfo y llamó a fortalecer los apoyos para niñas y niños con talento en distintas disciplinas, al considerar que el respaldo de las instituciones puede contribuir al desarrollo de sus capacidades y alcancen sus metas.