Identidad y orgullo compartió Santa María Sola en la 7a Saboreada del Mezcal

Personas productoras de la comunidad mostraron la diversidad de la bebida y el proceso de elaboración

SANTA MARÍA SOLA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), en coordinación con autoridades municipales de Santa María Sola, inauguró la 7a Saboreada del Mezcal, en el marco de la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción de María.

Este municipio de la Sierra Sur reunió a maestras y maestros mezcaleros de la comunidad, quienes a través de la expo venta con veinte stands, compartieron con visitantes y habitantes el tradicional mezcal tobalá, que distingue a la región solteca, además de espadín, arroqueño, cuishe, sierra negra y coyote, así como diferentes ensambles.

En representación de la titular de la Sectur Oaxaca, Saymi Pineda Velasco, el director administrativo, Feliciano Cruz Martínez, destacó que la visión de la dependencia es promover el turismo como una herramienta para que la riqueza cultural de la entidad se traduzca en bienestar para las comunidades que la sostienen, preservan y comparten.

Como parte de esta celebración, se realizó una muestra de expresiones culturales de Santa María Sola, con música y bailes tradicionales. Además, las personas asistentes conocieron el proceso de elaboración del mezcal mediante una demostración realizada en el Palenque Museo, del programa federal Sembrando Vida.