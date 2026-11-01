Participa IEEPCO en reunión nacional con el INE para fortalecer la coordinación rumbo a las elecciones de 2027

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) participó en una reunión virtual de trabajo con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales del país, con el propósito de fortalecer la cooperación institucional rumbo a las elecciones de 2027 y garantizar procesos electorales transparentes, coordinados y en estricto apego a la ley.

El encuentro permitió refrendar la importancia del diálogo y el trabajo colegiado entre las autoridades electorales para atender los retos de la jornada electoral del 6 de junio de 2027, en la que se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular en los ámbitos federal y local.

Ante la magnitud de estas tareas, el IEEPCO reiteró su compromiso de ejercer sus atribuciones con profesionalismo y responsabilidad, en coordinación con el INE y con respeto a las competencias de cada institución. Esta colaboración es fundamental para brindar certeza a cada etapa del proceso electoral y garantizar que la voluntad ciudadana se exprese libremente y sea respetada.

Asimismo, destacó que la autonomía de las autoridades electorales locales constituye una garantía para la democracia, al permitir que sus decisiones se adopten con independencia, imparcialidad y apego al marco jurídico. Su fortalecimiento contribuye a proteger los derechos político-electorales y a generar confianza ciudadana en la organización de las elecciones.

La reunión también representó un espacio para reafirmar la colegialidad como una práctica indispensable en el ejercicio de la función electoral. El diálogo respetuoso, la construcción de acuerdos y la corresponsabilidad permiten fortalecer la toma de decisiones y atender de manera conjunta los desafíos de la organización electoral.

Por parte del IEEPCO estuvieron presentes la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas. También participó el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar.

El IEEPCO reafirma su compromiso de garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, un proceso electoral transparente y apegado a la ley, bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, con perspectiva de género. En coordinación con el INE, continuará trabajando para que la ciudadanía oaxaqueña cuente con elecciones libres y confiables en 2027.