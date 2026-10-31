Festeja Oaxaca Día de Muertos con exhibición de 29 altares de pueblos originarios

El Gobernador Salomón Jara Cruz y la Presidenta Horaria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, inauguraron esta muestra que visibiliza costumbres, tradiciones y expresiones

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Este sábado, el zócalo capitalino fue testigo del sincretismo cultural que caracteriza a los pueblos originarios de Oaxaca con la exhibición de 29 altares, compuestos por elementos simbólicos como flores, velas, pan y frutas de diversas regiones.

El Gobernador Salomón Jara Cruz y la Presidenta Horaria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, inauguraron y recorrieron la “Muestra de Altares Tradicionales de Día de Muertos en Oaxaca 2026”, que fortalece la identidad cultural de los pueblos y visibiliza sus costumbres, tradiciones y expresiones.

Esta exhibición que estará disponible hasta el 2 de noviembre, forma parte del programa Día de Muertos, “La Fiesta más Viva de Todas” e incluye a las culturas: zapoteca, mixe, cuicateca, ikoots, zoque, chocholteca, amuzgo, ixcateca, chontal, triqui, náhuatl, chinanteca, mixteca, tacuate, chatina y mazateca, así como al Pueblo Afromexicano.

Cada altar contiene elementos y características identitarias y religiosas, apegadas a la ritualidad y cosmovisión; cuyo valor y significado se explican en un breve texto dirigido a las y los visitantes.

Los municipios participantes en este evento fueron: San Juan Bautista Valle Nacional, San Jacinto Amilpas, San Pedro Topiltepec, Santo Domingo Zanatepec, Huautla de Jiménez, Santa María Teopoxco, Villa de Zaachila, San Juan Bautista Cuicatlán, San Pablo Villa de Mitla, Santa Catarina Juquila, Santos Reyes Pápalo, Santo Domingo Armenta.

Además de Asunción Nochixtlán, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Santa Cruz Zenzontepec, Santa María Tlahuitoltepec, Putla Villa de Guerrero, Santa Ana Zegache, Ocotlán de Morelos, Santa Lucía Ocotlán, San Mateo del Mar, San Bartolo Coyotepec, San Melchor Betaza, San Lucas Quiaviní, Tlacolula de Matamoros, San Miguel Ejutla y Oaxaca de Juárez.