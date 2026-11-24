ESTADO DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com). – Del 17 al 22 de noviembre, la bailarina oaxaqueña Aleida Ruiz participó en el XI Encuentro Nacional de Danza, en el Estado de México, donde impartió su primer laboratorio coreográfico como maestra de danza, dirigido a bailarines en formación y profesionales.

“Fue una experiencia muy significativa para mi trayectoria, pues representó un nuevo paso en mi desarrollo artístico”, expresó la artista de 21 años, quien después de incursionar en la creación coreográfica, ahora se estrena también en la formación de otros bailarines.

El laboratorio, titulado “Cuerpos fuera del guion”, fue una propuesta de fusión entre danza clásica y contemporánea, realizada en colaboración con José Carlos León Carmona, reconocido maestro y director de trayectoria en el ámbito dancístico y cultural de Veracruz.

Desde muy temprana edad, Aleida se ha destacado por su talento para la danza clásica. Su formación profesional transcurrió en la Escuela Cubana de Ballet de Veracruz, y se ha especializado con reconocidos maestros como Caridad Martínez y Alberto Terrero.

En 2021 fue galardonada con el Premio Nacional de la Juventud y ha sido candidata al Premio Internacional de la Paz Infantil de la Fundación Kids Rights, debido a su activismo en defensa de los derechos de las mujeres y de la niñez.

Su obra coreográfica también aborda temáticas como el feminicidio y el matrimonio infantil. En el Festival Internacional de Danza Danzatlán 2024, por ejemplo, presentó las piezas «Sin miedo», en torno al feminicidio, y «Rara Avis» a manera de denuncia contra el matrimonio infantil.