La FIELO reúne expresiones de los pueblos originarios y afromexicanos, así como voces de la academia y la literatura nacional e internacional

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Del 19 al 29 de noviembre, en la Alameda de León se desarrollan más de 120 actividades literarias, educativas y culturales; un encuentro de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios y afromexicano de Oaxaca, como parte de la Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca (FIELO) 2026.

Con el lema “Leer, crear y transformar”, el Gobernador Salomón Jara Cruz inauguró el viernes 19 de noviembre esta fiesta de las letras y cultura que abre espacios de formación, reflexión pedagógica, creación literaria y acercamiento a los libros en lenguas originarias de México y el mundo.

Ante la Directora del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), Inocencia Arellano Mijarez, el Ejecutivo Estatal destacó que abatir el analfabetismo es un acto de justicia social y de igualdad de oportunidades.

“Nuestro enfoque es territorial, acercar las oportunidades educativas a los pueblos respetando su lengua, su cultura y su forma de organización comunitaria”, señaló.

Jara Cruz destacó que la riqueza cultural de Oaxaca también vive en las historias que transmiten las abuelas y los abuelos, en los conocimientos de las comunidades y en las lenguas que pasan de generación en generación. Por ello, señaló que es fundamental que las nuevas generaciones reconozcan sus raíces, se sientan orgullosas de ellas y encuentren en la lectura una oportunidad para descubrir otros mundos sin olvidar su origen.

A su vez, la titular del INALI, Inocencia Arellano Mijarez, celebró que en este encuentro todas las palabras tienen un espacio y todas las lenguas son escuchadas.

“Es importante que las lenguas indígenas no sólo estén presentes como muestra de la diversidad, sino como lenguas vivas para crear, compartir conocimientos, hacer literatura y construir nuevas formas de expresión”, resaltó.

En tanto, el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales Arciniegas, refirió que la FIELO 2026 es una oportunidad para inspirar nuevas voces, fortalecer el orgullo por la diversidad cultural de Oaxaca y reafirmar que cada lengua, historia y comunidad merece ser escuchada y celebrada.

La secretaria de Educación Pública de Oaxaca, Anahí Sarmiento Pérez, presentó la FIELO como una estrategia institucional permanente para el fomento a la lectura, la escritura, las lenguas indígenas y los saberes comunitarios, con enfoque educativo, de género e interculturalidad, y para promover los derechos a la educación, la cultura, la lectura y la escritura.

Posteriormente, las autoridades recorrieron los pabellones y módulos de la FIELO 2026 y entregaron 129 documentos de acreditación a personas hablantes de lenguas originarias, para apoyar a quienes requieren interpretación.

La Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca (FIELO) 2026 inició con una jornada que reunió actividades académicas, presentaciones editoriales y conciertos en distintos espacios de la capital.