FERNANDO AMAYA*

Independientemente de los tintes políticos que cualquier actividad cultural tiene, el cierre del Festival de Jazz y algo más de Mazunte 2026, tuvo su broche de oro con Los Cojolites. Este final hace valer todo lo demás y desacredita los comentarios de quienes descalifican el esfuerzo de una Comunidad por lograr un propósito a todas luces encomiable y valedero.

Primero, el valor que tiene un evento que pasó de un control casi personal a ser parte de un colectivo, de una comunidad tan participativa y solidaria como Mazunte. Los mazunteños oriundos, en ocasiones desestimados por quienes se avecinan sin comprender que en su sencillez está lo valioso, fueron el pilar fundamental en la consecución de él ya famoso Festival de Jazz y algo más; donde este algo más incluye las formas rítmicas asimilables y disfrutables para nuestra gente como, por ejemplo, la charanga y el merengue costeño por seis octavos.

De la mención de este patrón rítmico, conocido como sesquiáltera, viene el comentario de la oportuna y contundente participación de Los Cojolites en el cierre del Festival ya tantas veces aludido; sus integrantes, también miembros de una comuna que nos da sentido de pertenencia, asumen el compromiso de la tradición, su defensa y permanencia más allá de las modas y otros menjurjes. Esta tradición no descarta la propuesta de innovación y ampliación de los registros armónicos, rítmicos y melódicos del son; es, tal vez, en este rango, en donde se notan la creatividad y la pericia de los integrantes de el colectivo con temas como “Sembrando flores”, “Luna negra” y “El colibrí”.

Nuestra apuesta va por Mazunte desde siempre y en lo sucesivo, y por los Cojolites, su vena sandunguera, y su gusto de troveros inveterados en la era de los autotunes y programadores. ¡Qué vivan la comuna y el son!