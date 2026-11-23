ERNESTO REYES

Se acaba noviembre; no así luces y sombras que apreciamos en su transcurso. El evento sin duda más brillante del mes fue el viaje realizado por la presidenta Sheinbaum a la 33 Reunión de Líderes Económicos de APEC 2026 en Zhenzhen, China.

Negadores de méritos gubernamentales omitieron reportar detalles y éxitos de México en la Cumbre, recurriendo a actitudes sociales como que los mexicanos nacimos para nunca destacar. Algunos se resisten a creer que como nación somos importantes en el concierto mundial, asumiendo que nunca seremos un país que, manteniendo su independencia y soberanía, haga escuchar su voz ante los poderosos. El complejo de los “ratoncitos verdes” que invade a la oposición política y mediática mexicana.

Desconfiar de nuestras capacidades y potencialidades como Nación, se traduce en hacer menos a quienes conquistan triunfos en el exterior, como es el caso de la presidenta Sheinbaum, por mezquinas razones políticas e ideológicas. Y por miserables. Es la visión sombría.

No obstante, para el sector que no se traga dicha narrativa, tuvieron mucho sentido las afirmaciones de la mandataria ante los líderes presentes en China, como que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés; o que no hay contradicción entre crecimiento económico y bienestar social, pues el desarrollo de un país no debería medirse solamente por los éxitos económicos, sino por el impacto que dicha política encuentre entre la gente, misma que debe tener prioridad en la gestión pública.

En dos intervenciones memorables, la presidenta explicó parte del proyecto de nación que encabeza y que es la de multiplicar la prosperidad compartida, cuyos efectos se miden en la capacidad del Estado por abatir la pobreza. Y precisamente, como caído del cielo, dio a conocer que el Banco Mundial y otros organismos, habían informado que en nuestro país 17.3 millones de personas abandonaron la condición de pobreza del año 2018 a la fecha, lo cual retrata a un gobierno exitoso.

Mientras ocurría la Cumbre en el país asiático, la exigua pero ruidosa oposición estaba enfrascada en demostrar que el castigo por la corrupción y malos manejos en el Instituto Nacional Electoral (INE) debe cebarse solamente en la renunciante expresidenta Guadalupe Taddei y su corrompido equipo, pero sin tocar a las anteriores administraciones del IFE y el INE. Es decir, no escarbarle al pasado de contrataciones oscuras en el órgano electoral porque “sería una perdedera de tiempo”.

Sin embargo, nunca será mala idea de que cualquier irregularidad de suficiente envergadura que hallen los órganos de investigación en las anteriores gestiones del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y el INE, sea ejemplarmente castigada.

De lograr este cometido, muchas cabezas que hoy se dicen impolutas rodarían por el suelo, pues los duopolios y oligopolios de las empresas que manufacturan papelería, materiales electorales, encuestas, conteos rápidos, etcétera, nacieron y se fueron apoderando de la estructura electoral, prácticamente desde que la organización de los comicios adquirió cierta independencia de Gobernación.

A esta circunstancia se debe, entre otras razones, la aparición mediática de los cuatro jinetes del apocal-ine: José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, quienes, asumiéndose casi casi como “los padres fundadores de la democracia”, se atrevieron a proponer el desmantelamiento de las consejerías del INE y que los relevos sean designados, mediante consenso, por todas las fuerzas políticas en el poder legislativo. Hágame el favor: hacerlo en pleno proceso electoral, tiene el propósito de deslegitimar no sólo al órgano que tanto dicen defender, sino el resultado de las próximas elecciones donde los partidos de oposición muy poco tienen que ofrecer que no sean insultos, descalificaciones y la resurrección de personajes, como “los cuatro jinetes”, agrupados ahora en el mini partido Somos, jefaturados por “Don Cucaracho”, Guadalupe Acosta Naranjo, uno de “los chuchos” cuya mayor proeza fue enterrar al PRD y entregar las causas perredistas a la derecha.

Nada más bajando del avión, la presidenta enfrentó a los nostálgicos cuatro expresidentes con soberano discurso por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, señalándolos de pretender recuperar privilegios y augurando que fracasarán quienes – como este grupúsculo de la derecha intelectual y académica- pretenden deslegitimar los comicios del año entrante.

Aún con toda la podredumbre que está brotando en el INE, los OPLES estatales y la pandilla delincuencial de Taddei, la democratización de la vida pública nacional ya no se detiene. Y así se procesa el enérgico discurso presidencial que, producto del fortalecimiento del poder ejecutivo, y ante las nuevas circunstancias políticas que hoy le favorecen, le otorgan nuevos bríos para robustecer la tarea colectiva de continuar ahondando en la transformación democrática. Aún con todas las imperfecciones del régimen actual y los malos morenistas que en entidades como Oaxaca brotan como hongos.