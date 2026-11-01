Artistas oaxaqueños presentan en Viena una exposición de 44 obras por el Día de Muertos

VIENA, Austria (sucedióenoaxaca.com).- El arte oaxaqueño llega nuevamente a Europa. Ahora es em Viena donde exponen artistas de nuestro estado en la muestra colectiva “Lebendige Erinnerungen – Die Kunst des Erinnerns” (Recuerdos vivos y el arte de recordar), organizada en el marco de las celebraciones del Día de Muertos 2026.

Por invitación de la maestra Sonia Siblik, directora de la Galería LichTraum eins, ubicada en la ciudad de Viena, esta exposición reunió a creadores oaxaqueños, europeos, latinoamericanos y mexicanos radicados en Austria, propiciando un encuentro artístico intercultural en torno a la memoria, el recuerdo y las distintas formas de representar aquello que permanece vivo en nuestra identidad y cultura.

La participación de los artistas de Oaxaca, coordinada por el artista y gestor cultural oaxaqueño, radicado en Viena, Juan Jorge Bautista constituye una oportunidad para compartir la riqueza y diversidad de su producción plástica en un escenario internacional, donde las distintas miradas, técnicas y lenguajes visuales establecerán un diálogo que, sin duda, redundará en un enriquecedor intercambio artístico y cultural.

En esta ocasión, la delegación oaxaqueña está integrada por: Julio Alavez, D. Mijangos, Rosa Vallejo, Addison Carrasco, Tadeo Garsan, Yulia Ellison, Carlos Girón, Mateo Paloma, Eduardo Endless, Roberto Bulsara, Orlando González, Hernández Hernández, Salime Guró, Moisés Nava, Enrique Gijón, Dan Zúñiga, Chico Terror, Adriana Paola García, Diana Martínez, Edna Valeria, Edgar Ruiz, Bárbara Lusanne, Elizabeth García, Fausto Zárate, Mayra Cruz Díaz, Viridian Jacinto López, Iker Pablo Delfín, Daniela Corzo, Rolando Martínez, Jesús Gallardo, Diego Torres, Alfonso Barranco, Bayrol Jiménez, Sinaí Manzano, Mayra Mendoza Andrade, Xavier Scherenberg y Juan Jorge Bautista.

La exposición toma como punto de partida una de las tradiciones culturales más representativas de México: el Día de Muertos, una celebración en la que la memoria, los afectos y la relación con quienes han partido se transforman en expresiones simbólicas, artísticas y comunitarias. Desde esta perspectiva, el encuentro propone una reflexión compartida sobre la memoria como elemento fundamental de nuestras identidades individuales y colectivas.

Esta participación internacional es también una muestra de la capacidad del arte oaxaqueño para establecer vínculos más allá de las fronteras geográficas, culturales y lingüísticas. Oaxaca, con su diversidad de expresiones, tradiciones y propuestas contemporáneas, continúa proyectando su creación artística hacia distintas latitudes del mundo.

Una vez más, el arte de Oaxaca se hace presente en el escenario internacional, llevando consigo sus raíces, su memoria y la vitalidad de sus creadores.

La exposición, inaugurada el 30 de octubre pasado, permanecerá hasta el 30 de noviembre en la galería Lichtraum Enis, Heinrichsgasse 2, 1010 Viena, Austria.