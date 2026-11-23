Se realizará el próximo 28 de noviembre en la comunidad de Unión Zapata, Villa de Mitla

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobernador Salomón Jara anunció que Oaxaca será sede de la Segunda Feria Nacional del Maíz y la Agrobiodiversidad 2026 el próximo 28 de noviembre en la comunidad de Unión Zapata, San Pablo Villa de Mitla.

La primera edición se realizó en 2011, impulsada en ese entonces por Salomón Jara y ahora es retomada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Será un encuentro para fortalecer la conservación, uso sostenible y valoración de la diversidad agrícola de Oaxaca y México.

Esta población fue escogida como un acto simbólico, pues en ella se ubica la caverna “Guilá Naquitz”, el sitio arqueológico más importante para la historia agrícola de México, donde se hallaron los primeros vestigios de domesticación del maíz que datan de hace 12 mil años.

Jara Cruz destacó que este evento busca impulsar el campo en las ocho regiones. Actualmente se producen un total de 819 mil toneladas de maíz, logrando así la autosuficiencia agroalimentaria en la entidad.

Los estados invitados a esta feria serán Chiapas, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Estado de México, Michoacán y Yucatán. En total se estima la presencia de más de mil 200 personas productoras, a la par que se impulsa la preservación de 42 razas de maíz criollo.