CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía PLANETA MX).- Isabel Allende regresa a México en el marco de la Fil Guadalajara como la más reciente ganadora del Premio Planeta. El encuentro promete ser histórico no solo por la presencia de la reconocida escritora chilena, considerada una de las máximas figuras de la literatura actual en español y reconocida mundialmente por su obra La casa de los espíritus, sino también porque vuelve a México, uno de los países en donde más lectorxs tiene, por primera vez en décadas.

La presencia de Allende en el mayor encuentro de las letras en lengua española es un marco inmejorable para que sus fieles lectoras y lectores conozcan de su propia voz los detalles de La hora antes del alba, su más reciente novela, disponible en librerías de todo el continente americano bajo el sello Planeta.

Allende realizará dos actividades durante su participación en la FIL Guadalajara. La primera será la presentación de La hora antes del alba, novela galardonada con el Premio Planeta 2026. Este acto será el domingo 29 de noviembre, a las 19 horas, en el Salón Enrique González Martínez de la FIL Guadalajara. El acceso requerirá un proceso previo de registro.

La segunda actividad se realizará el lunes 30 de noviembre, en el Foro FIL a las 17:00 horas. Ahí Allende realizará una de las célebres sesiones de “Mil jóvenes con…” en las que los autores participantes dialogan con los estudiantes de la Universidad de Guadalajara sobre su quehacer literario. Esta actividad estará también abierta al público, con cupo limitado hasta completar el aforo y no requiere compra de boleto de acceso a la Feria.

Los detalles para el ingreso a cada actividad se informarán a través de las redes sociales de Grupo Planeta (@planetalibrosmx) y FILGuadalajara (@filguadalajara).

Sobre La hora antes del alba (Premio Planeta 2026)

En un país oscurecido por la dictadura, Alba queda sola después de la muerte de su abuelo esperando a su primer amor sin saber si ha sobrevivido y si volverá por ella.

En la gran casa familiar, que atesora la memoria de los ausentes, Alba se siente segura; sin embargo, frente a su puerta acecha quien fue su captor, dispuesto a vengarse: ella debe pagar por los pecados de su abuelo. Su hija, un nuevo amor y un amigo incondicional la sostienen, mientras los espíritus de sus ancestros la protegen. Con ellos intentará romper un legado de violencia y de represión social, y luchará por un futuro esperanzador.

Esta novela, que cierra el universo abierto en La casa de los espíritus, ofrece una historia épica de amor y coraje, tan luminosa y poderosa como su protagonista, en cuyo devenir descansa la fuerza de una saga familiar, la verdad entre lo íntimo y lo histórico y la realidad de un país que, como ella, supo levantarse una y otra vez, recomponerse del horror y nunca dejó de amar la vida.

Sobre Isabel Allende

Con más de 80 millones de libros vendidos, Isabel Allende es una de las escritoras más leídas del mundo. Se dio a conocer mundialmente en 1982, con La casa de los espíritus y desde entonces ha escrito más de 28 obras que se han traducido a 42 idiomas. Entre sus libros más conocidos se cuentan Hija de la fortuna, Paula, El amante japonés, Largo pétalo de mar, El viento conoce mi nombre y el libro infantil ilustrado Perla la super perrita. Además de su trabajo como escritora Allende dedica gran parte de su tiempo al trabajo por los derechos humanos. En 1992, tras la muerte de su hija Paula, establecido una fundación caritativa dedicada a la protección y al empoderamiento de mujeres y niñas.

Ha recibido quince doctorados honoríficos, incluido uno de la Universidad de Harvard, fue admitida en el Salón de la Fama de California, recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile en el 2010, recibió el Premio PEN Lifetime Achievement Award y el Premio Anisfield-Wolf Lifetime Achievement Award. En 2014, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, la distinción civil más importante de la nación, en 2018 recibió la Medalla de honor del National Book Award (premio Nacional de Literatura de EE.UU.), por su contribución al mundo de las letras estadounidenses, y en el 2024 recibió la Medalla Bodley de la Universidad de Oxford.