OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La música, danza y tradiciones de los pueblos oaxaqueños se reunieron en Playa Zicatela, Puerto Escondido, con la cuarta edición de la Guelaguetza del Mar inaugurada por el Gobernador Salomón Jara.

Esta festividad contempló la participación de 10 delegaciones culturales, como parte de la estrategia de Guelaguetzas Regionales que busca acercar las expresiones tradicionales de los pueblos originarios a más comunidades y visitantes.

La celebración inició con un convite desde El Adoquín, que recorrió las calles de Puerto Escondido entre música y baile, invitando a locales y visitantes a sumarse a la fiesta.

Ya en Playa Zicatela, las delegaciones compartieron sus danzas, música y vestimentas tradicionales. El programa contó con la participación de Enid Azucena Torres Agustiniano, representante de la Diosa Centéotl 2026.

El Gobernador Salomón Jara Cruz expresó que estas celebraciones preservan las tradiciones, fortalecen la identidad de los pueblos y comparten la riqueza cultural de Oaxaca.

Con esta fiesta, el Gobierno del Estado mantiene vivas las tradiciones, fortalece el orgullo por las raíces y posiciona a Oaxaca como la capital cultural de México.