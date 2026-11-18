OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) llevó a cabo el encuentro “Oaxaca Transnacional: Las voces de la comunidad migrante”, en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), como un espacio de diálogo sobre las experiencias migratorias, los vínculos comunitarios y las expectativas de participación y representación política de las personas oaxaqueñas más allá de las fronteras.

En su mensaje inicial, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, señaló que el compromiso del Instituto es ir más allá del trámite administrativo para garantizar que las y los oaxaqueños en el extranjero conozcan y ejerzan sus derechos político-electorales en igualdad de condiciones, mediante acciones que respondan a la diversidad comunitaria de los pueblos de Oaxaca.

El encuentro inició con una conferencia del director de proyectos del Centro de Investigaciones y Educación Laboral de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), Gaspar Rivera Salgado, quien vinculó las experiencias de la comunidad migrante oaxaqueña con la reflexión académica sobre ciudadanía, migración y representación transnacional. En su exposición, situó en el centro las trayectorias de vida, el sentido de pertenencia y las formas de participación en la vida pública de Oaxaca desde distintos territorios.

Posteriormente, se desarrolló una conversación conducida por la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González, con la participación de Gaspar Rivera Salgado y Liliana Palma Santos, fundadora y directora de Zapotec Travel y gestora cultural binacional. La presentación estuvo a cargo de Salvador Isidro Sánchez Pablo, titular de la Unidad Técnica de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero Originarias del Estado de Oaxaca (UTAPREO).

Durante el diálogo, Palma Santos compartió la perspectiva de la experiencia migrante y de la organización comunitaria en Oaxaca y Estados Unidos. A su vez, Rivera Salgado aportó elementos de análisis para contextualizar estas vivencias y reflexionar sobre los desafíos de la ciudadanía y la representación política transnacional.

La conversación abordó la experiencia de migrar y mantener la relación con las comunidades de origen, así como los vínculos que permiten a las personas migrantes participar en los asuntos públicos del estado aun desde el exterior. Asimismo, se destacó la importancia de escuchar sus voces y reconocer la diversidad de experiencias que conforman a la comunidad oaxaqueña en ambos lados de la frontera.

Al encuentro también asistieron la consejera electoral Ana María Márquez Andrés; la doctora Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO (IISUABJO), en representación de la directora de ese Instituto, doctora Laura Irene Gaytán Bohórquez; integrantes de la comunidad académica y estudiantil, así como personal del IEEPCO.