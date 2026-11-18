El Tratado de Comercio Libre y su instrumentación a través integración de cadenas productivas se ha convertido en una coartada política, pero a partir de una realidad que se debe de aceptar o vivir de crisis de expectativas: el sistema productivo mexicano en sus tres niveles –agropecuario, industrial y de servicios– funciona históricamente sólo para las necesidades de la economía de EU y nada tiene que hacer en China o en Europa o en otras partes del mundo.

El Plan México que fue a presentar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la APEC en China es un proyecto pensado en términos de la integración con la economía estadounidense y sus necesidades. Pero lo más grave del asunto, es que se trata de un proyecto que necesita de manera obligatoria, inevitable y única de un sistema capitalista en México alejado de los modelos de bienestar del populismo priista, del neoliberalismo salinista y del asistencialismo cuatroteísta.

Por principio de cuentas, el perfil teórico del Plan México no funciona con un Estado con prioridades sociales que dedica más presupuesto al asistencialismo de primer piso con dinero regalado, en lugar de definir y poner en práctica un proyecto de reconversión industrial total y en función de los intereses del sector privado y de las utilidades empresariales.

El populismo echeverrista-lopezportillista, el pobrismo del Pronasol salinista y el asistencialismo neoliberal 4T ya aportaron suficientes elementos para probar que en la práctica o se es capitalista o se es populista, porque el presupuesto no alcanza para las dos cosas al mismo tiempo. En la economía real, el Tratado dio resultado en tanto que aceptó el funcionamiento de las utilidades privadas como motor de la exportación, pero sin que el Estado creara instrumentos que no fueran los fiscales de primer nivel para derramar un poco de beneficios a la población que no está articulada a la exportación.

La estructura productiva estatista, presidencialista y de partido único sólo ha funcionado para mantener el ritmo bajo del PIB, pero el aparato de producción económica con vicios sistémicos no está preparado para una competencia internacional por las fallas históricas: sindicatos controlados por el partido oficial, presidencialismo absolutista y líderes venales no han creado una fuerza laboral con capacidad de producción y capacitación, y ahí están los datos de 54% de población económicamente activa en la informalidad, 75% de los trabajadores formales ganando de uno a tres salarios mínimos, nula capacitación laboral para las nuevas necesidades y obreros que tienen trabajo formal pero está buscando otras chambitas para completar los ingresos.

La política educativa de la 4T es antineoliberal y se basa en el rescate histórico de los pueblos indígenas originarios que eran igualmente explotados por la clase gobernante con emperadores con nombres indios. La política fiscal se ha estancado en el 17% de la carga tributaria y el Estado tiene que hacer circo, maroma y teatro para cumplir con algunas necesidades sociales de todo tipo y cada vez le creen menos a las promesas de programas contracíclicos de la inversión pública que tampoco existen aunque se sigan ondeando como una bandera demagógica.

Si los sindicatos siguen controlando a los trabajadores como en los tiempos gloriosos del PRI progresista de Lombardo Toledano o de represión de Fidel Velázquez, los empresarios adoran el modelo Carlos Slim Helú de contratista gubernamental y participando en todos los acarreos a reuniones en Palacio Nacional o en cualquier parte del mundo como un subsector del autoritarismo presidencialista, y ningún empresario gasta ni un centavo para reconversión productiva o capacitación sindical, y por eso la economía empresarial mexicana es maquiladora o ensambladora, pero no productiva.

De ahí la conclusión de que si México perdió el tren de la industrialización, de la sustitución de importaciones y de la integración a la economía norteamericana y en general de la globalización, es obvio que nada tiene que hacer presentando planes teóricos en Europa o en China. Y no debe olvidarse que los chinos son un régimen comunista autoritario y estatista y son mucho más estrictos en sus relaciones comerciales que la tolerancia que permite Estados Unidos dentro del Tratado. México está cometiendo un error estratégico al dejar tirado el modelo de cadenas productivas con el vecino del T-MEC para buscar nuevos socios a 14 horas de distancia con enormes costos de transporte. Y se puede quedar como el perro de las dos tortas.

Europa y la zona China deben ser prioridades geopolíticas y de seguridad nacional de México, pero sin perder el tiempo tratando de convencer al modelo de modernización de China con un Plan México que está comenzando de cero.

En términos reales, México le interesa a China como pieza de seguridad nacional contra EU, no por el comercio.

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Política para dummies: la política es de realidades y no de demagogias.

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