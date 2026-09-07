IEEPCO declara el inicio formal del Proceso Electoral Ordinario 2026-2027

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- Este lunes, en Sesión Especial, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Con esta declaratoria se inician oficialmente los trabajos de preparación y organización de las elecciones locales, donde se elegirán 42 diputaciones locales (25 por Mayoría Relativa y 17 por Representación Proporcional) y las concejalías en los 152 municipios que se rigen por Partidos Políticos, en una Jornada Electoral programada para el domingo 6 de junio de 2027.

Durante la Sesión Especial, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas, refrendaron su compromiso de conducir el proceso con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, garantizando el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de todas las personas y promoviendo una democracia incluyente.

En el acto, se contó con la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Sandra Pérez Cruz; la magistrada Gloria Ángeles Cruz López, y la magistrada en funciones Fátima Susana Toledo Gonzaga.

Por parte de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca asistieron el encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva, Miguel Ángel Patiño Arroyo; la vocal secretaria, Chrysthian Verónica González Labastida; el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Jorge Alejos Victoria, y el vocal de Organización Electoral, Noé Arroyo Morales.

De igual forma, acudieron la subsecretaria de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, María Fernanda Barbosa Sosa; el fiscal especializado en Delitos Electorales, Iván García López; la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez; el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del IEEPCO, Freddie Aguilar Aguilar; representaciones de los Partidos Políticos ante el Consejo General; la contralora general del IEEPCO, Rosa Elia Vásquez Flores; así como funcionariado del órgano electoral.

Posteriormente, en Sesión Extraordinaria Urgente se aprobaron diversos acuerdos orientados a brindar certeza, legalidad y transparencia a la organización de los próximos comicios.

Como primer punto del orden del día, el Consejo General avaló la modificación de los Lineamientos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para la verificación de los requisitos “Ocho de Ocho contra la Violencia” para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

De igual manera, autorizó la modificación del numeral 1 del artículo 6 de los Lineamientos de Candidaturas Independientes, Independientes Indígenas y Afromexicanas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

En otro punto, el órgano colegiado validó el Calendario Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, instrumento que establece las actividades, etapas y plazos que guiarán la organización de los próximos comicios en la entidad.

Asimismo, emitió la convocatoria dirigida a los partidos políticos y a las candidaturas independientes, independientes indígenas e independientes afromexicanas para participar en la elección de diputaciones al Congreso del Estado y concejalías de los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos, durante el Proceso Electoral Ordinario 2026-2027 en Oaxaca.

En la misma sesión, se expidió la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse mediante una candidatura independiente, independiente indígena o afromexicana para la elección de diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa y de concejalías de los ayuntamientos electos por el régimen de partidos políticos.

El máximo órgano de dirección del IEEPCO también aprobó las convocatorias para integrar los 25 Consejos Distritales Electorales y los 152 Consejos Municipales Electorales que fungirán durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Para finalizar, validaron los Lineamientos para la recepción y trámite de las solicitudes de acreditación, así como para la implementación de la observación electoral durante el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 en el Estado de Oaxaca, y emitió la convocatoria correspondiente.