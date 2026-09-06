El IEEPCO avanza en preparativos para el Proceso Electoral Local 2026-2027

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com vía IEEPCO).- En sesión extraordinaria, la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó los proyectos de las convocatorias para la integración de los 25 Consejos Distritales Electorales y los 152 Consejos Municipales Electorales que fungirán durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, mismos que serán puestos a consideración del Consejo General para su aprobación definitiva.

Lo anterior se sustenta en el marco constitucional y legal aplicable, y tiene como finalidad establecer requisitos y etapas para la selección de las personas que integrarán dichos órganos desconcentrados bajo los criterios de paridad, inclusión, igualdad sustantiva y no discriminación.

Tanto los Consejos Distritales como los Consejos Municipales que se instalan de manera temporal, son integrados por ciudadanas y ciudadanos que se encargarán de la preparación, organización y desarrollo de la elección del 2027, en la cual se elegirán a nivel local 42 diputaciones y concejalías a los 152 municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos.

Con estas acciones, el IEEPCO avanza en la planeación y desarrollo de las actividades necesarias para garantizar la adecuada organización del próximo proceso electoral local, bajo los principios que rigen la función electoral.

En la sesión estuvieron presentes la Presidenta del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, Elizabeth Sánchez González, el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar; el coordinador administrativo, José Manuel Domínguez Morales; la directora ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas, Ariadna Cruz Ortiz; el director ejecutivo de Organización y Capacitación Electoral, Irving Arturo Robles Godina; el encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, Álvaro Jiménez Soriano; y la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Luisa Rebeca Garza López; así como la contralora general, Rosa Elia Vásquez Flores.

Este lunes 07 de septiembre a las 11:30 horas, en Sesión Especial se realizará la Declaratoria Formal de Inicio del Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, en la Sala de Sesiones del Consejo General, ubicada en C. Gardenias #210, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.