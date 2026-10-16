Presentan a Guerreros Softbol Femenil

La organización amplía su presencia en el deporte profesional y abre una nueva etapa para la familia guerrera; la mánager de la primera temporada será la venezolana Dennis Fuenmayor

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OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Oaxaca tendrá por primera vez un equipo profesional de sóftbol femenil con la creación de Guerreros Softbol Femenil, proyecto presentado este jueves en el estadio Yu´va Casa de los Guerreros de Oaxaca y que marca una etapa de crecimiento para la organización y amplía su presencia más allá del beisbol profesional.

La presentación se llevó a cabo en el Estadio YU’VA, casa de los Guerreros de Oaxaca, donde se dio a conocer la identidad de este nuevo equipo que se integra a la familia guerrera con el objetivo de abrir nuevas oportunidades dentro del deporte femenil y acercar el softbol a más aficionados en Oaxaca.

Durante el encuentro, al que asistió el empresario Alfredo Harp Helú, el presidente ejecutivo de Guerreros de Oaxaca, Guillermo Spíndola, agradeció a María Isabel Grañén Porrúa su respaldo para concretar el proyecto, que busca fortalecer la presencia del deporte profesional en la entidad y ofrecer nuevas oportunidades a las mujeres.

Al frente del equipo estará Denisse Fuenmayor, quien asumirá el cargo de mánager de Guerreros Softbol Femenil y será responsable de dirigir al conjunto en esta nueva etapa deportiva.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Administración, María Isabel Grañén Porrúa, dedicó un mensaje a las niñas y mujeres de Oaxaca que sueñan con practicar deporte y alcanzar el profesionalismo, al señalar que este nuevo proyecto demuestra que también tienen un lugar en el diamante.

“El diamante también les pertenece”, expresó al destacar que detrás de cada jugadora existen años de entrenamiento, esfuerzo, disciplina y pasión, así como el deseo de representar a su tierra en una competencia nacional.

La doctora Grañén Porrúa manifestó que la llegada del sóftbol profesional femenil constituye un sueño cumplido y una oportunidad para impulsar a nuevas generaciones de deportistas que hasta ahora no contaban con un referente de esta naturaleza en Oaxaca.

La incorporación del softbol femenil representa un paso importante en la evolución de Guerreros de Oaxaca, una organización que, a lo largo de tres décadas de historia, ha construido una relación cercana con la afición oaxaqueña a través del beisbol y que hoy amplía su visión hacia nuevas disciplinas y experiencias deportivas.

Con este proyecto, la organización busca fortalecer su vínculo con la comunidad, impulsar la presencia de las mujeres en el deporte y generar nuevos espacios para que los aficionados puedan identificarse con los colores y la identidad guerrera.

El Estadio YU’VA, reconocido como la casa de los Guerreros de Oaxaca, se convierte también en un punto de encuentro para esta nueva etapa, en la que el deporte continúa siendo una plataforma para reunir a las familias, generar experiencias y fortalecer el orgullo por Oaxaca.

La llegada de Guerreros Softbol Femenil abre un nuevo capítulo para la organización, que continúa trabajando en el desarrollo de proyectos deportivos y en la expansión de su comunidad de aficionados.

Con la presentación oficial de su identidad y la incorporación de Denisse Fuenmayor como mánager, Guerreros Softbol Femenil inicia su camino como parte de la familia guerrera, llevando consigo la pasión, el compromiso y el orgullo que distinguen a Guerreros de Oaxaca.