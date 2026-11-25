La festividad se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre a partir de las 16:00 horas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Guelaguetza del Mar llegará a Bahías de Huatulco el próximo sábado 28 de noviembre para compartir la riqueza cultural de los pueblos de Oaxaca, con sones, chilenas y danzas que distinguen al Corazón Cultural de México.

La Secretaría de Turismo informó que en coordinación con la Administración del Sistema Portuario Nacional y el municipio de Santa María Huatulco se realizan los preparativos para llevar por primera vez esta festividad a dicho destino turístico.

Esta celebración de hermandad iniciará con un convite a las 16:00 horas, que partirá del Parque Guelaguetza con destino al Muelle de Cruceros de Santa Cruz Huatulco, espacio que año con año recibe a cruceros internacionales.

Ahí se realizará el encuentro de la hermandad a las 17:00 horas, con la participación de delegaciones que compartirán la algarabía, el color y las tradiciones de la Costa oaxaqueña, así como de otras regiones del estado.

La Sectur Oaxaca invita al turismo local, nacional e internacional a sumarse a esta celebración que será de acceso gratuito y disfrutar de una de las expresiones culturales más representativas de la entidad.