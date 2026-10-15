Cabildo Infantil y Juvenil del Municipio de Oaxaca de Juárez visita el  IEEPCO

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) llevó a cabo la visita guiada “Las infancias y juventudes fortalecen la democracia”, con la participación del Cabildo Infantil y Juvenil del Municipio de Oaxaca de Juárez, para acercar a niñas, niños y adolescentes al funcionamiento de las instituciones electorales y fortalecer su formación cívica y democrática.

Mediante actividades participativas, quienes integran el Cabildo conocieron la importancia del diálogo, la construcción de acuerdos y el ejercicio del voto como herramientas para intervenir en los asuntos de su comunidad, en un marco de respeto, igualdad y responsabilidad.

En su mensaje, la consejera presidenta del Consejo General del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, destacó la importancia de escuchar las voces de las infancias y reconocer sus aportaciones a la vida democrática. Asimismo, explicó el papel del Instituto en la organización de los procesos electorales y la promoción de la participación ciudadana.

Por su parte, el fiscal especializado en Delitos Electorales, Iván García López, y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), Sandra Pérez Cruz, coincidieron en la relevancia de fomentar la participación de las infancias y juventudes, así como su acercamiento a las instituciones que contribuyen al desarrollo de la democracia.

El regidor de Gobierno, Territorio y Normatividad del Municipio de Oaxaca de Juárez, Jesús Quevedo Cortés, explicó que el Cabildo Infantil y Juvenil constituye un ejercicio para conocer cómo se toman las decisiones en el ayuntamiento. Además, agradeció al IEEPCO por recibir a sus integrantes por segundo año consecutivo y brindarles la oportunidad de conocer su funcionamiento.

Durante su intervención , el consejero electoral y presidente de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Manuel Cortés Muriedas, desarrolló una actividad de preguntas e intercambio de ideas con niñas, niños y adolescentes, en la que se destacó que la democracia también se aprende al expresar opiniones, escuchar a otras personas y reconocer el valor de sus aportaciones.

En la sala de sesiones, la consejera electoral Zaira Alhelí Hipólito López, integrante de dicha Comisión, coordinó una dinámica para explicar el funcionamiento del Consejo General. En este ejercicio, una niña asumió el papel de consejera presidenta y un niño el de secretario ejecutivo, lo que permitió acercarles a la toma de decisiones colegiadas y reflexionar sobre la importancia de escuchar distintos puntos de vista y construir acuerdos.

Posteriormente, en la estación “Así se realiza una elección”, personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana presentó algunos de los materiales utilizados en una jornada electoral, como las boletas, la mampara y la urna. Las personas participantes realizaron una simulación de votación para comprender cómo se expresa una decisión mediante el voto y por qué es importante respetar la participación de todas las personas.

En la actividad “Tu voz también cuenta”, acompañada por el consejero Manuel Cortés Muriedas y las consejerías integrantes de la Comisión, las niñas, los niños y las personas adolescentes compartieron inquietudes y propuestas para mejorar su escuela, colonia, comunidad o municipio. El ejercicio permitió reconocer que sus ideas pueden contribuir al bienestar colectivo mediante el diálogo y la participación.

En esta visita también estuvo el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del IEEPCO, Freddie Aguilar Aguilar; la magistrada en funciones del TEEO, Fátima Susana Toledo Gonzaga; la coordinadora del Cabildo Infantil y Juvenil del Municipio de Oaxaca de Juárez, María Chávez Vásquez; así como madres y padres de familia y personal del Instituto.