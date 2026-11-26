Más de 500 mil personas han intentado solicitar un viaje en Puerto Escondido durante los últimos cinco años

El Aeropuerto Internacional, el Mercado Benito Juárez y Playa Carrizalillo son los tres principales puntos desde donde se ha registrado el mayor número de solicitudes de viaje

Uber invita a habitantes de Puerto Escondido a registrarse como conductores y comenzar a generar ganancias, que podrían ir hasta los $5 mil pesos semanales

PUERTO ESCONDIDO, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Con el objetivo de brindar una opción adicional de movilidad que permita traslados confiables, cómodos y sencillos, la compañía Uber prepara su próximo inicio de operaciones en Puerto Escondido.

“Cada nueva ciudad a la que llegamos representa una oportunidad para ampliar las opciones locales de movilidad. En Puerto Escondido, más de 500 mil personas han intentado solicitar un viaje en los últimos cinco años”, explicó David Mínguez, gerente de comunicación y asuntos públicos de Uber México. ”Por eso nos complace anunciar que muy pronto la app estará disponible para ayudar a las personas de Puerto Escondido a llegar a los lugares que forman parte de su día a día, desde el trabajo, la escuela, hasta reuniones con familiares y amigos”, añadió.



Este interés por traslados con Uber no solo proviene de sus habitantes, sino también de turistas que visitan Puerto Escondido desde distintas partes de México y del mundo. Además de connacionales, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y España, se encuentran entre las 5 principales nacionalidades de quienes han intentado solicitar un viaje. Por su parte, los 3 principales lugares desde donde se ha registrado el mayor número de solicitudes de viaje son el Aeropuerto Internacional, el Mercado Benito Juárez y Playa Carrizalillo, que se trata de algunos de los puntos más emblemáticos y con mayor actividad económica y turística de la ciudad.



En Puerto Escondido, más de 1.15 millones de turistas visitaron el destino en 2025, generando una derrama económica de aproximadamente 2.7 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de Oaxaca. Esta afluencia también representa una oportunidad para que Uber contribuya al turismo local, al facilitar los traslados de visitantes hacia hoteles, restaurantes, negocios, playas y otros puntos de interés.



Por otro lado, Uber permitirá a miles de habitantes de Puerto Escondido sumarse a la plataforma como conductores. Quienes cumplan con los requisitos, que incluyen ser mayor de 18 años, contar con licencia de conducir, completar la verificación de antecedentes, entre otros, podrán registrarse y comenzar a generar ganancias. De acuerdo con las condiciones aplicables, estas podrían alcanzar hasta 5 mil pesos semanales, ofreciendo una alternativa para estudiantes, madres y padres de familia, emprendedores, personas con otras actividades profesionales, migrantes con autorización para trabajar, entre otros perfiles.



“Nuestra llegada a Puerto Escondido representa una oportunidad para contribuir al desarrollo y prosperidad compartida de la ciudad. Queremos ser parte de su crecimiento, fortaleciendo las opciones de movilidad y generando nuevas oportunidades económicas para las personas y polos locales. Hoy más que nunca, Uber es parte de Puerto Escondido. Arrancamos muy pronto el viaje”, finalizó David Mínguez.

Las personas interesadas en registrarse como conductores en Puerto Escondido, podrán acceder al siguiente sitio web para conocer más sobre el proceso de activación: ​​https://www.uber.com/mx/en/e/drive/puerto-escondido-tepeolulco-puerto-escondido-em-mx/



Para solicitar un viaje se deberá descargar la aplicación en Google Play Store para Android y en App Store para usuarios de iOS. Una vez en ella se deberá de ingresar el destino al que se desea llegar, para que un conductor cercano al punto de la solicitud pueda aceptar el viaje; en la aplicación, se podrá conocer el nombre del conductor, número de placa y el tipo de vehículo que atenderá la solicitud.

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Sobre Uber:

La misión de Uber es crear oportunidades a través del movimiento. Comenzamos en 2010 para resolver un problema sencillo: ¿cómo obtener un viaje con tan solo apretar un botón. Más de 15 mil millones de viajes después, desarrollamos productos que acercan a las personas a su destino. Al cambiar cómo se mueven las personas, los alimentos y los objetos por las ciudades, Uber es una plataforma que abre el mundo a nuevas posibilidades. Uber llegó a México en 2013 y está presente en más de 70 ciudades de 30 estados, con productos como Uber Planet, Uber Assist, UberX, Uber para Empresas y Uber Eats.