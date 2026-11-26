La Comisión de Quejas y Denuncias también ha ordenado el retiro de propaganda que podría incumplir las reglas electorales

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) instruyó a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral a realizar diligencias de verificación en distintos puntos de la ciudad de Oaxaca de Juárez, para identificar propaganda que pudiera incumplir las reglas electorales, informó el Consejero Electoral y presidente de dicha Comisión, Alejandro Carrasco Sampedro.

Explicó que la comisión ha advertido la presencia de anuncios y otros elementos publicitarios en distintos puntos de la ciudad, en los que presuntamente se difunden imágenes, nombres, mensajes o expresiones que podrían tener contenido político-electoral.

“Es importante revisar estos elementos, documentar dónde se encuentran y qué es lo que difunden, para contar con información que permita determinar si existe alguna posible irregularidad y, en su caso, actuar conforme a la ley”, señaló Carrasco Sampedro.

Durante estos recorridos -dijo- se revisarán espectaculares, lonas, bardas, anuncios, carteles, mobiliario urbano y otros espacios de publicidad. Los hallazgos quedarán registrados mediante actas y fotografías que permitirán a la Comisión conocer los resultados y determinar las acciones que correspondan.

El consejero destacó que estas actividades tienen como propósito que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de equidad y que todas las personas, así como actores políticos respeten las reglas electorales.

Adelantó que estas diligencias se extenderán a las distintas regiones de Oaxaca una vez que se instalen los 25 Consejos Distritales y los 152 Consejos Municipales, con el propósito de ampliar la vigilancia en todo el estado.

Dicta la comisión medidas cautelares para retirar propaganda electoral

Por otra parte, informó que la Comisión de Quejas y Denuncias ha dictado medidas cautelares para retirar propaganda que podría contravenir las reglas electorales, a fin de evitar que continúe su difusión mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Precisó que las medidas adoptadas tienen un carácter preventivo y buscan evitar que continúe la difusión de propaganda que pudiera afectar las condiciones de equidad en la contienda, sin que ello represente una resolución definitiva sobre la existencia de alguna infracción o la responsabilidad de las personas involucradas.

También destacó que el trabajo de la Comisión no termina con la emisión de estas medidas, ya que se dará seguimiento a su cumplimiento para verificar que las personas y entidades involucradas atiendan lo ordenado.

Al respecto, señaló que, si bien esta autoridad ha buscado implementar acciones para evitar la difusión de propaganda que pudiera vulnerar las reglas electorales, durante la atención de estos asuntos se han presentado situaciones que dificultan las investigaciones y el cumplimiento de las medidas.

Entre ellas, se encuentran los casos en los que las personas involucradas manifiestan desconocer quién contrató, colocó o difundió la publicidad, así como aquellos en los que no ha sido posible localizar a quienes están detrás de determinadas publicaciones o medios impresos, como algunas revistas, debido a la falta de información suficiente sobre sus domicilios.

“Esto representa un reto para la autoridad electoral, porque no basta con identificar la propaganda; también debemos contar con elementos que permitan conocer quién está detrás de su difusión y, cuando corresponde, hacer efectivas las determinaciones que emite la Comisión”, expresó.

Finalmente, anunció que en los próximos días se presentará ante el Consejo General del IEEPCO un informe sobre las quejas y denuncias recibidas, así como las acciones realizadas para atenderlas durante el proceso electoral.