Por el Gusto de Sahumar 2026 reunirá saberes tradicionales en Capulálpam de Méndez

El encuentro se realizará los días 7 y 8 de noviembre y reunirá a sahumadoras y sahumadores, médicos tradicionales, curanderas, parteras, hierberos, terapeutas, artesanos y cocineras tradicionales

CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Los días 7 y 8 de noviembre, el Pueblo Mágico de Capulálpam de Méndez, en la Sierra de Juárez, será sede de “Por el Gusto de Sahumar 2026”, un encuentro que reunirá a personas portadoras de conocimientos tradicionales de distintas regiones del estado.

Organizado por Ethnos Kurativa Oaxaca, en coordinación con el ayuntamiento de Capulálpam de Méndez y la Organización de Curanderas Tradicionales de Capulálpam, el encuentro busca generar un espacio para reconocer, compartir y fortalecer los saberes tradicionales que forman parte de la identidad cultural de los pueblos de Oaxaca.

Bajo el lema “Entre la Tierra y el Cielo, la Montaña Sagrada nos Recibe y el Sahumador nos Une”, el encuentro contempla espacios para el intercambio de conocimientos y experiencias, entre ellos la Casa de Saberes, para conferencias y talleres; Casa Medicina, dedicada a medicina tradicional, terapias y sanación; Mercado de la Tierra, para productos orgánicos y naturales; Fogón de Sabores, destinado a la cocina y gastronomía; Círculo de Fuego Sagrado, para ceremonias y encuentros; y Nidos de la Montaña, como espacio de camping y descanso.

Durante ambos días se llevarán a cabo caminatas ceremoniales, círculos de palabra, talleres, conferencias, temazcal, actividades de medicina tradicional, terapias, gastronomía, música y espacios de convivencia. Uno de los momentos centrales será la Caminata Ceremonial, considerada uno de los sellos distintivos de “Por el Gusto de Sahumar”, en la que participantes y visitantes podrán recorrer el territorio como parte de una experiencia colectiva de encuentro y reconocimiento.

La actividad busca fortalecer la participación de médicos tradicionales, curanderas, parteras, hierberos y otros portadores de saberes, así como de artesanos, productores y cocineras tradicionales, en un espacio de respeto hacia las raíces y comunidades de Oaxaca.

Asimismo, representa una oportunidad para fortalecer la actividad cultural y turística de Capulálpam de Méndez y la Sierra de Juárez, mediante el acercamiento de visitantes a las expresiones culturales, gastronomía, artesanías y conocimientos tradicionales de la región.

“Por el Gusto de Sahumar 2026” invita a sahumadoras y sahumadores, médicos tradicionales, terapeutas, artesanos, productores, comunidades y público interesado a formar parte de esta experiencia los días 7 y 8 de noviembre en Capulálpam de Méndez, Oaxaca. La información sobre el programa, participantes y actividades estará disponible a través de los canales oficiales de “Por el Gusto de Sahumar” y de las organizaciones participantes.