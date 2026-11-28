OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/Vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) realizó la toma de protesta de ley de las 50 personas designadas para ocupar las 25 presidencias y las 25 secretarías de los Consejos Distritales Electorales que fungirán durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

El acto protocolario se llevó a cabo este viernes en modalidad virtual, en cumplimiento del punto cuarto del Acuerdo IEEPCO-CG-56/2026, mediante el cual el Consejo General aprobó el dictamen que contiene las propuestas definitivas para la integración de los 25 órganos desconcentrados.

Durante el acto, la consejera presidenta, las consejeras y los consejeros electorales felicitaron a las personas designadas y las exhortaron a desempeñar sus funciones con apego a los principios rectores de la función electoral. Asimismo, les expresaron su respaldo y reiteraron el compromiso del Consejo General de acompañarlas en el ejercicio de su encargo.

En materia de inclusión, destaca que, de las 25 presidencias distritales, 12 serán ocupadas por mujeres y 13 por hombres. Entre las personas designadas para ocupar las secretarías se encuentran 15 mujeres y 10 hombres. De las 100 consejerías propietarias participarán 57 mujeres y 43 hombres, mientras que las 95 suplencias quedarán integradas por 54 mujeres y 41 hombres.

Asimismo, entre quienes integrarán los consejos distritales, 97 personas se autoadscriben como indígenas y cuatro como afromexicanas. También participarán 16 personas adultas mayores, 38 personas jóvenes y 18 personas de la diversidad sexual y de género.

Con la toma de protesta, el IEEPCO avanzó en la integración oportuna de los 25 órganos desconcentrados que participarán en la preparación y organización del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 en sus respectivos distritos.

En el acto participaron la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González, así como las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas. También estuvieron presentes los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas, el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar, y las representaciones de los partidos políticos.