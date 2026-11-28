Desde la cuna del maíz, el gobierno de Oaxaca impulsa una seguridad alimentaria justa y sustentable; de los 302 mil participantes del Plan Nacional el Maíz es la Raíz, más de 150 mil son mujeres

SAN PABLO VILLA DE MITLA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Donde hace más de diez mil años nació la agricultura mesoamericana, hoy se defiende el futuro del campo. En la cueva de Guilá Naquitz, cuna de la domesticación de las plantas, el gobernador Salomón Jara Cruz inauguró la Segunda Feria Nacional del Maíz y la Agrobiodiversidad.

Más de mil 200 personas se dan cita en este encuentro para intercambiar experiencias, compartir conocimiento y abrir vínculos comerciales. Con ello, Oaxaca se posiciona como referente de una agricultura más justa y sustentable, y de una seguridad alimentaria que pone al centro a quienes producen.

“Queremos un campo oaxaqueño con mayores oportunidades de desarrollo, con políticas públicas que atiendan a productoras y productores y que mejoren las condiciones para comercializar”, destacó el Mandatario estatal.

La Feria reúne exposiciones de semillas nativas, foros de intercambio de saberes, talleres agroecológicos y muestras gastronómicas de las ocho regiones de Oaxaca, además de la riqueza biocultural de Guerrero, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Michoacán, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, señaló que el Plan Nacional El Maíz es la Raíz, impulsado el año pasado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pone al centro a las y los productores, protege la diversidad del grano y mejora las semillas.

De enero a la fecha, este programa suma 302 mil participantes en la región sur-sureste, de los cuales más de 150 mil son mujeres. El 91 por ciento siembra maíz nativo en menos de una hectárea, reflejo de una estrategia que llega a quienes tienen menos superficie.

El titular de la Sefader, Víctor López Leyva, agregó que esta administración impulsa una política clara para la soberanía alimentaria, con presupuesto, acompañamiento técnico, insumos, banco de semillas y biofábricas.