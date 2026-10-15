Huracán Trudy refuerza las lluvias muy fuertes a intensas en Oaxaca

Las regiones con más precipitaciones serán el Istmo de Tehuantepec, la Costa, la Sierra Sur y la Mixteca

Por las lluvias pronosticadas se esperan escurrimientos que puedan generar crecidas de ríos, deslizamiento de tierra e inundaciones repentinas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén lluvias fuertes a puntualmente intensas en el Istmo de Tehuantepec, la Costa y la Sierra Sur, así como en algunas zonas de la Mixteca y la Cuenca del Papaloapan. Durante la tarde, estas condiciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

Lo anterior se debe a la influencia del huracán “Trudy”, que continúa ganando organización e intensidad al sur de las costas de Guerrero, cuya amplia circulación y bandas nubosas favorecen el incremento de lluvias en la entidad.

Asimismo, las condiciones marítimas continuarán deteriorándose a lo largo de la línea costera debido a la presencia de mar de fondo, que generará oleaje elevado y marejadas fuertes. Por ello, se exhorta a la población y al sector turístico a extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con ligeros descensos en las máximas, mientras que las mínimas presentarán pocos cambios o una tendencia a la baja.

A partir de la noche de este viernes y, especialmente, durante el fin de semana, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas, principalmente en zonas altas de la Mixteca, la Cuenca del Papaloapan, el Istmo de Tehuantepec y la Sierra de Juárez. Se espera un incremento de las lluvias, un descenso de la sensación térmica y vientos del norte, debido al acercamiento del frente frío número 2, que se extenderá sobre el golfo de México y el sureste de la República Mexicana.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

Valles Centrales: mínima de 13 y máxima de 29 grados.

Istmo de Tehuantepec: mínima de 22 y máxima de 34 grados.

Cuenca del Papaloapan: mínima de 19 y máxima de 32 grados.

Costa: mínima de 23 y máxima de 34 grados.

Mixteca: mínima de 14 y máxima de 28 grados.

Sierra de Flores Magón: mínima de 15 y máxima de 32 grados.

Sierra de Juárez: mínima de 6 y máxima de 24 grados.

Sierra Sur: mínima de 9 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y de las Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y las redes sociales oficiales: Facebook, @CEPCYGRGobOax, y X, @CEPCyGR_GobOax.