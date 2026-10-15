Guelaguetza Afro en Chacahua: homenaje y celebración a la identidad afromexicana

El encuentro cultural se llevará a cabo el 19 de octubre en Chacahua La Isla, Villa de Tututepec; previamente, los días 17 y 18 contarán con actividades culturales

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Oaxaca celebrará, por primera vez, la Guelaguetza Afro “La Rejunjuneada”, un encuentro que reunirá el próximo 19 de octubre en Chacahua La Isla, Villa de Tututepec, a las expresiones culturales, danzas y tradiciones de los pueblos afromexicanos de Oaxaca.

Enmarcada en el Día del Pueblo Negro Afromexicano, la actividad contará con la participación de 10 delegaciones oficiales que presentarán fiestas identitarias y expresiones tradicionales de distintas comunidades.

Previamente, el día 17 de octubre San Marquitos, Villa de Tututepec, será sede del cuentacuentos Historias de los pueblos Afros, en la cancha techada del lugar a las 10:00 horas, y a las 17:00 horas se realizará Nación Pluricultural, en la Biblioteca municipal de Villa de Tututepec. Para el día 18 a las 11:00 horas, el Taller de historia de la fotografía: Luz, Tiempo y Memoria, estará vigente en el palacio municipal de Villa de Tututepec.

Las actividades continuarán el 18 de octubre a las 10:30 horas, con la Manifestación cultural del Toro de Petate, en el quiosco central Chacahua Isla, y a las 11:00 horas se inaugurará la expo venta Encuentro de cultura alimentaria «Sabores Afromexicanos», en el mismo lugar.

Para las 12:00 horas se llevará a cabo la exposición colectiva de artistas plásticos afromexicanos de la Costa Chica de Oaxaca, en el quiosco central Chacahua; ahí mismo, a las 13:00 horas, estará el encuentro de Versadores y, a las 14:00 horas, se disfrutará del concierto del grupo «Tropical Hawaii”.

El día 19 de octubre, a partir de las 16:00 horas, un convite tradicional, en el que participarán las delegaciones, visitantes y las propias comunidades, partirá de la Agencia de Policía y concluirá en el escenario principal, en donde las personas asistentes quedarán maravilladas con las danzas, atuendos y zapateados.

Para las 17:00 horas, comenzará la Guelaguetza Afro, en donde danzas, sones, chilenas, fandangos y jarabes se harán acompañar por la banda musical de Villa de Tututepec.

Las expresiones que se compartirán serán:

-Villa de Tututepec, con Fandango de varitas y mayordomía

-José María Morelos, Santa María Huazolotitlán, con Danza de la Tortuga

-La comunidad de Collantes, con La mística Danza de los Diablos

-Santiago Llano Grande, con la tradicional versión de la Danza de los Diablos

-El Ciruelo (Santiago Pinotepa Nacional), con Fandango de Artesa

-Río Grande, con Ritmos del Fandango de artesa

-Santa Catarina Juquila, con Sones, Juegos y Chilenas

-San Pedro Pochutla, con tradicionales Sones de Pochutla

-San José Estancia Grande, con la Danza del Toro de Petate y sus Vaqueros

-San Sebastián Tutla, con Jarabe del Valle

El encuentro, además de reconocer la riqueza e importancia del pueblo Afromexicano, por el Gobierno Estatal busca contribuir a la preservación y difusión de su cultura, así como impulsar la economía comunitaria mediante la participación de cocineras tradicionales, lancheros, artesanas, artesanos y prestadores de servicios de Chacahua y sus alrededores.

La Guelaguetza Afro se realiza en coordinación con la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.