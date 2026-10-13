“Casilda la horchatera” honra el legado de la “samaritana oaxaqueña”



La historia de Casilda Flores Morales, es recordada a través de documentos, fotografías y relatos sobre el negocio que convirtió su nombre en una referencia de las bebidas tradicionales de Oaxaca

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OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- “Casilda la horchatera: 100 años de historia a través de fuentes documentales”, exposición inaugurada este martes en la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova del Centro Cultural San Pablo, honra no sólo a esa mujer que con sus aguas de sabores diversos conquistó paladares, sino también a la madre, abuela y a una incansable luchadora social.

Allí estuvieron para recordarla y destacar su legado la Doctora María Isabel Grañén Porrúa, presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca; Sebastián van Doesburg, integrante del Consejo directivo de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova; Fátima e Irinea, nietas de Casilda Flores, así como el periodista José Luis Pérez Cruz y la cantante y compositora Silvia María.

Cada quien evocó pasajes de la vida de la llamada “samaritana oaxaqueña”. Se resaltó el cariño que le tenía particularmente a los estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), a los niños, así como la defensa que hacía de los derechos de las y los comerciantes, gremio al que pertenecía.

También hubo palabras para describir a esa mujer característica de aquellas nacidas a principios del siglo pasado, y que con el tiempo se convirtió en un personaje que, a la fecha, sobresale dentro y fuera de Oaxaca.

Por ello, se llamó a revalorarla más allá del oficio que le dio fama.

Pero fue la cantante y compositora ocoteca Silvia María, quien selló con broche de oro la presentación al compartir sus encuentros con Casilda allá por los años 70 del siglo pasado en su afán de dar forma a un libro que diera cuenta de la valía de aquella “oaxaqueña ejemplar”.

Narró, por ejemplo, la resistencia inicial de su entrevistada, las dificultades para financiar la publicación y cómo al concretarse el proyecto, este arrancó lágrimas a su protagonista en señal de gratitud.

Corría el año 1989 cuando el entonces Patio de la Danza —hoy Plaza de la Danza— acogió la presentación de aquella primera edición de “Casilda la horchatera”. Hoy, Silvia María advierte que va por una tercera edición después de que la segunda estuviera a cargo del sello local 1450 Ediciones.

“Casilda la horchatera: 100 años de historia a través de fuentes documentales” surgió de la propuesta hecha por Irinea, Fátima, Bertha y Claudia, nietas de Casilda Flores Morales para celebrar 100 años de la existencia de “Aguas Casilda” y a la vez, homenajear a su impulsora.

El trabajo comenzó en 2025 y con ello la revisión de documentos y fotografías que fueron revisados y seleccionados para conformar la muestra.

A ello, se agregó la cumbia “Casilda”, interpretada por el grupo musical “Siluetas de Oaxaca” en 1978 a manera de tributo a la horchatera.

La exposición incluye además un video con entrevistas a familiares y amigos que destacan el altruismo, la convicción y la fe de una mujer que sigue siendo referente al interior del Mercado Benito Juárez Maza y fuera de este.

Las y los visitantes podrán también apreciar fotografías que muestran a Casilda en diferentes etapas de su vida. Se encuentra, además, una copia certificada del permiso que extendió el Municipio de Oaxaca de Juárez a Casilda Flores para expender refrescos en el Mercado “Benito Juárez, así como libros en los cuales se recuperan textos que abordan al personaje en distintas facetas de su vida.

La muestra “Casilda la horchatera: 100 años de historia a través de fuentes documentales” hasta noviembre próximo en la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, ubicada en la planta alta del Centro Cultural San Pablo (Hidalgo 907 e Independencia 904, Centro, Oaxaca).