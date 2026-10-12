Prepárate para la temporada invernal y vacúnate

Inicia Campaña de Vacunación de la Temporada Invernal 2026-2027; hay 304 mil dosis de biológicos disponibles

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) inició la Campaña de Vacunación de la Temporada Invernal 2026-2027, para prevenir enfermedades transmisibles, reducir la mortalidad durante la temporada y controlar brotes epidémicos.

Con un despliegue operativo en las seis jurisdicciones sanitarias, la jornada estará vigente hasta el 2 de abril de 2027.

El titular de SSO, Efrén Emmanuel Jarquín González, informó que la meta es alcanzar una cobertura estatal del 85 por ciento. Asimismo, aseguró que la calidad de los biológicos está garantizada, se ofrecen vacunas seguras, gratuitas y eficaces.

Se contará con 652 mil 635 dosis de la vacuna trivalente contra la influenza, que protege contra cepas de los tipos A y B. La población objetivo incluye a niñas y niños de 6 meses a menores de 5 años, personas mayores, mujeres embarazadas y personal de salud de primera línea.

Para la vacunación contra COVID-19, se dispondrá de 304 mil 622 dosis de la farmacéutica Moderna. La población prioritaria incluye a personas de 5 a 59 años con padecimientos congénitos o enfermedades crónicas estables, así como pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma moderada o grave.

También se dará prioridad a personas con diabetes mellitus en descontrol clínico, obesidad mórbida, cáncer, insuficiencia renal crónica e inmunosupresión crónica.

De manera simultánea, se inició la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) 2026, con una meta de 45 mil 428 dosis para niñas y niños que cursan el quinto grado de primaria, así como para quienes tienen 11 años y no están escolarizados.

La vacunación contra el virus sincitial respiratorio (VSR) estará dirigida a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. La aplicación se realizará únicamente en el centro de salud donde lleven su control prenatal.

En lo que va de 2026, se han registrado 787 casos positivos de influenza, con 11 defunciones, y 46 casos de COVID-19, con seis fallecimientos.