Eadair Díaz, compositor oaxaqueño a las puertas del Latin Grammy 2026

Su canción «De dientes pa’ fuera» forma parte de la producción discográfica nominada por los Latin Grammy como Mejor Álbum de Música Banda

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- A los diecisiete años su sueño era convertirse en cantante, pero la vida lo llevó tiempo después a descubrir se verdadera vocación: la de compositor. Hoy, Eadaír Díaz, sueña con su primer Latin Grammy pues una de sus canciones, «De dientes pa’ fuera», interpretada por Luis Ángel «El Flaco», forma parte del disco «Tequila y Guaro» nominado como Mejor Álbum de Música Banda por The Latin Recording Academy.

«Algo que a principios de año ni siquiera imaginaba, mi primera nominación en los Latin Grammy. Solo puedo dar gracias a Dios por ser tan bueno conmigo», escribió en septiembre pasado en sus redes sociales el músico oaxaqueño de veinticuatro años.

Evidentemente le entusiasma la idea de que el disco del cual forma parte se lleve el Latin Grammy el próximo 12 de noviembre, sin embargo, expresa que de ser así, solo quiere que este premio lo encuentre trabajando, como lo ha venido haciendo desde hace dos años cuando renunció a ser cantante y a ser músico de una banda norteña, luego de asegurarse de que lo suyo era escribir, componer.

Vía zoom conversamos con Eadair quien radica en Mazatlán, Sinaloa, desde que optó por buscar suerte en el norte del país como músico, partiendo de Santa María Huatulco, donde vivió su niñez y realizó sus primeros estudios musicales en la Banda Infantil y Juvenil que dirigía entonces el maestro Andrés Reyes.

«Yo nací en la ciudad de Oaxaca pero nos fuimos a vivir a Santa María Huatulco cuando estaba muy chiquito. Mi papá nos envió a mi hermano y a mí a la banda, ahí estudie solfeo y trompeta. Pero mi sueño era ser cantante de banda y me vine a vivir a Mazatlán donde ingresé a la Escuela de la Tambora Sinaloense de Juan Lizárraga. Debido a la pandemia tuve que volver a Huatulco donde seguí estudiando en línea, pero ese tiempo me sirvió para definir mi vocación y regresé a Mazatlán», relata el joven de forma relajada, natural, quien a través de la pantalla muestra un rostro amable, cordial.

No es invierno, pero yo te siento fría/ Estás a mi lado, pero no nos siento juntos/ Cambiaste en un segundo/ como si el amor se apagara con un botón/ Y todo lo que vivimos no importó / Todo indica que me amabas de dientes pa’ afuera/ Y no sentías por mí lo que yo sentía por ti canta «El flaco» Luis Ángel, con gran sentimiento, el tema de Eadair Díaz en las plataformas digitales.

«Yo me desanimaba porque no tenía la misma capacidad vocal que mis compañeros, así que ya no quería ser cantante. Un día mi hermano me dijo: ¿Por qué no eres compositor? Lo intenté, hice mi primera canción, se la mostré a mi hermano y me dijo: Está buena, síguele. Luego hice otra, y otra. Decidí que iba a ser compositor. En esas fechas fui a Culiacán a tomar una masterclass de composición regional mexicana con Horacio Palencia y Giovanni Cabrera, luego me regresé a Huatulco. Mi papá me decía: Ya es hora que te metas estudiar a la UABJO. Pero decidí regresar a Mazatlán ya como compositor. El primer año nadie me grabó. Hasta el segundo año, en 2024, me grabó una canción Noelia», relata.

Sin montarse en el ego, Eadaír reconoce que en su carrera ha recibido el apoyo de varios compositores y arreglistas que han confiado en su talento, y que han sido conductos para que sus letras lleguen a los estudios de grabación, como s sucedido con «Venecia», «Se cancela», «Todo que ver», «Otra ex», «Tokio», y «La notita», entre muchas otras.

También reconoce que el respaldo de su familia ha sido fundamental en su carrera, y dijo estar muy agradecido con su madre que le ha brindado su apoyo incondicional pues siempre creyó en él.

Con satisfacción, comenta que en agosto recibió las primeras regalías de sus canciones, lo cual representa su profesionalización en ese campo. Por otra parte, al preguntarle cómo procesa, siendo tan joven, el ascenso de su carrera, comenta: «Yo creo que los logros son pasajeros, ahorita estamos esperando la entrega de los Latin Grammy, pero no me puedo clavar en eso, yo sigo trabajando todos los días para conseguir nuevas grabaciones. Y aunque puede haber ciertos vicios en el medio de la música, al fina, quien está centrado y sabe lo que quiere no se deja influenciar por ninguna persona».

Sostiene que para él, la inspiración lo tiene que encontrar trabajando, «hay que trabajar todos los días, no solo cuando uno está inspirado». De los temas que más le atraen son el amor y el desamor. «Y algo que me llena demasiado son los corridos para los migrantes, tengo una canción que se llama ‘La notita’ que compuse para el grupo La Etiqueta, a dueto con Los Ayudantes del Rancho. Es un tema que habla de una persona que no logra cumplir su objetivo y deja una notita donde pide que le digan a su mamá que lo disculpe por no haber podido cumplir con lo que le prometió».

El próximo jueves 12 de noviembre se realizará la vigésima séptima entrega de los premios Latin Grammy, deseamos toda la suerte para el álbum «Tequila y Guaro» de Luis Ángel «El Flaco, nominado a Mejor Álbum de Música Banda, que incluye el teme «De dientes pa’ fuera» del compositor oaxaqueño Eadaír Díaz.