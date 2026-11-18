CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com).- Del 12 al 15 de noviembre de este 2026 se realizó Original, el encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario más grande de América Latina, en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México.

Esta ocasión, Original reunió a 580 maestras y maestros artesanos de 31 estados del país, que una vez más reafirmaron la importancia de preservar las técnicas tradicionales, reconocer el trabajo de las comunidades artesanas y crear nuevas oportunidades para el arte popular mexicano.

Oaxaca destacó en la muestra por la diversidad de sus expresiones culturales y las buenas prácticas de sus proyectos culturales independientes.

El libro para colorear Grandes Maestras Oaxaqueñas del Arte Popular, proyecto impulsado por Giovanni Maldonado e ilustrado por Zara Esperón, fue una de esas importantes acciones culturales de Oaxaca presentadas durante el encuentro Original.

Giovanni Maldonado detalló que el cuaderno Grandes Maestras Oaxaqueñas del Arte Popular es un proyecto enfocado hacia la niñez, para contarles las historias de de 28 maestras artesanas de trayectoria inigualable, cada una experta en su técnica y acabado particular.

Con 5 mil ejemplares gratuitos, a través de este cuaderno para colorear, Geovanni Maldonado y Zara Esperón, fomenta la cultura comunitaria de Oaxaca y el reconocimiento a las mujeres artesanas como pilares fundamentales en la preservación de la tradición.