La Carrera Panamericana arranca en Chiapas, conoce la ruta a detalle

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (sucedióenoaxaca.com/vía LA PANA).- Las actividades de La Carrera Panamericana 2026 ya comenzaron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde más de 70 autos clásicos y deportivos se preparan para disputar la edición número 39 de la era moderna de esta competencia, que se ha celebrado de manera ininterrumpida desde 1988.

Del 16 al 22 de octubre, los participantes recorrerán el país en una ruta que combina tramos de velocidad, carreteras de montaña y encuentros con el público, hasta llegar a Zacatecas.

Este año, el itinerario comprende 3,857 kilómetros: 3,321 de tránsito y 536 de velocidad, con novedades que llevarán la competencia por regiones que no había recorrido anteriormente. Entre ellas destacan la región Zoque de Chiapas, Perote, Veracruz, y Teziutlán, en la sierra norte de Puebla. También se contempla una parada en Tepoztlán, Morelos y se estrena una nueva sección de velocidad en Bella Vista del Río, municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro.

Desde este martes, el público puede acercarse a los vehículos en el parque de registro instalado en el Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas, ubicado en Andrés Serra Rojas s/n, colonia El Retiro, donde se realizan el registro y la revisión técnica de los equipos y sus vehículos, que permanecerán en exhibición para el público asistente.

Este año competirán 50 autos de carrera con la participación de pilotos como el actual campeón Ricardo Cordero, Hilaire Damiron, Emilio Velázquez y Char García, todos ellos en la categoría Turismo Mayor.

Dónde ver La Carrera Panamericana 2026

El trayecto y los resultados pueden seguirse día a día en las redes sociales de La Carrera Panamericana (Facebook, Instagram, X y TikTok), además de las transmisiones diarias en el canal de YouTube de la competencia, con la llegada al arco meta de cada ciudad y el resumen nocturno de las actividades.

También es posible observar el paso de los autos en vivo y de manera gratuita, en los puntos previstos para recibir al público. La recomendación es llegar con al menos una hora de anticipación y, cuando se trate de tramos de velocidad, hacerlo con un mínimo de dos horas para ubicarse en un espacio seguro.

A continuación, se presentan las fechas, horarios y puntos clave para seguir el recorrido de La Carrera Panamericana. Los horarios están sujetos a cambios, por lo que se recomienda consultar las redes sociales oficiales de la organización para mantenerse al tanto de posibles actualizaciones.

Martes 13 y miércoles 14 | Tuxtla Gutiérrez

Desde las primeras horas de este martes abrió el parque de registro en el Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas, ubicado en Andrés Serra Rojas s/n, colonia El Retiro, en Tuxtla Gutiérrez.

Desde las 9:30 horas, los autos arriban a esta sede, donde pasan por el escrutinio técnico y después permanecen en la explanada para su exhibición, una oportunidad para admirar los vehículos de cerca y conocer a algunos de los pilotos y navegantes.

Las actividades continúan el miércoles en el mismo recinto y horario.

Jueves 15 | Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez

La jornada comienza a las 9:30 horas en el Parque Central de Berriozábal, Chiapas, con la convivencia de las tripulaciones con la comunidad, previo a las pruebas de calentamiento y calificación. Por la tarde, los autos desfilan frente a la Catedral Metropolitana (Av. Central Oriente, col. Centro), y a las 19:00 hrs comienza el arranque ceremonial.

Viernes 16 | Chiapas a Veracruz

La competencia arranca oficialmente a las 7:00 horas desde el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, frente a la Catedral Metropolitana.

La mañana ofrece varios puntos para disfrutar de los autos en acción: Copainalá, a las 7:50; Rey Zoque, a las 9:00, y Raudales, a las 9:30 horas. A las 9:50, los participantes arriban al servicio de Raudales Malpaso, donde permanecen aproximadamente una hora, una de las mejores oportunidades para ver los vehículos detenidos y acercarse a los equipos.

Más tarde, el recorrido sigue por Nuevo Guadalupe, a las 11:15, y El Bocacio, 11:35 horas. En esta última zona está previsto que los autos regresen por el mismo trayecto, lo que permitirá observarlos por segunda ocasión desde un punto adecuado.

Hacia las 12:50 inicia el traslado de unos 465 kilómetros por la autopista 87, con paso por Las Choapas, Minatitlán, Cosoleacaque, Acayucan, Isla, Santiago Tuxtla, Tlalixcoyan y Boca del Río. La meta, estimada a las 17:30, es la Macroplaza del Malecón, en Veracruz, donde habrá fiesta de bienvenida.

Sábado 17 | Veracruz a Ciudad de México

La Etapa 2 sale a las 7:00 de la Macroplaza del Malecón de Veracruz y sube por La Antigua, Puente Nacional y Emiliano Zapata. A las 8:15 hay una recepción breve en el Museo Kaná, en Xalapa, ideal para ver los autos de cerca. Luego vienen Banderilla, Jilotepec, Tlacolulan, Las Vigas, Villa Aldama, Perote y Altotonga.

La ruta sigue hacia la sierra norte de Veracruz y Puebla. Entre los horarios destacados están Tlapacoyan, a las 9:50; Mohón, a las 10:40, y el centro histórico de Teziutlán, Puebla (11:00). Los autos regresan por los mismos caminos, así que quien se quede ahí los verá pasar en ambos sentidos. El traslado final cruza el oriente de Puebla y el Estado de México hasta la entrada a la Ciudad de México por Calzada Ignacio Zaragoza, siguiendo por Viaducto y luego Eje Central.

La etapa cierra hacia las 16:30 en la Alameda Central, frente a Bellas Artes, una de las llegadas más concurridas de la ruta, con invitados especiales y una sorpresa musical.

Domingo 18 | Ciudad de México a Puebla (parada intermedia en Morelos)

La arrancada está prevista a las 7:00 horas del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe. La primera oportunidad para verlos de cerca será en Tepoztlán, Morelos, donde se contempla una recepción a las 8:25 horas.

La competencia continuará por caminos de Morelos y Puebla. Entre los puntos de velocidad previstos destacan San Isidro, a las 10:30; seguida por Mimiapan, El Limón y Tehuitzingo, donde también se realizará el servicio a las 12:30, con una duración aproximada de una hora para ver el trabajo de los mecánicos



La etapa termina en el Zócalo de Puebla, con una recepción prevista poco antes de las 17:00 horas.

Lunes 19 | Puebla a Querétaro

La salida de la cuarta fecha está programada a las 7:00 horas desde el Museo Internacional del Barroco, en Puebla, y durante más de tres horas suben al norte, por zonas como Calpulalpan y Tula. Los tramos de velocidad arrancan en Hidalgo: Tasquillo (11:00), Zimapán (11:40) y Bella Vista del Río (12:10), sobre la carretera Cadereyta – Zimapán, una de las novedades de esta edición.

Después, los vehículos llegarán al servicio en Vizarrón de Montes, Querétaro, a las 12:30 horas. Por la tarde, la ruta incluirá secciones en El Llano y San Joaquín, donde los autos pasarán en ambos sentidos. La llegada al Jardín Zenea, en el centro de Querétaro, se estima a las 17:30 horas.



Martes 20 | Querétaro a Guanajuato

A las 8:00 salen del Hotel Hacienda Jurica (Paseo Jurica), una buena oportunidad para ver la partida. A las 9:30 corren en El Chilarito, sobre la carretera Santa Catarina – El Chilarito, otra sección nueva de unos 27 kilómetros. Dan vuelta en U y a las 11:25 pasan de regreso por Santa Catarina, un camino que permite observar el convoy por segunda vez.

A las 13:00 horas está programado el servicio en Mineral de Pozos, Guanajuato, uno de los pueblos más pintorescos de la ruta. Por la tarde, los autos recorrerán las secciones de Los Quiotes, Santa Rosa y La Valenciana, antes de llegar al Teatro Juárez, en Guanajuato capital, alrededor de las 16:00 horas.

Miércoles 21 | Guanajuato a San Luis Potosí

Los participantes saldrán a las 9:00 horas del Parque Guanajuato rumbo a la carretera León–San Felipe. Los tramos de velocidad incluirán Sierra de Lobos, a las 10:15; San José del Tanque, 10:30, y Los Reyes, a las 11:00 horas.

Después de la parada de servicio en la planta de Pirelli, en Silao, prevista a las 11:50, los autos recorrerán nuevamente algunos tramos en sentido contrario. A las 14:50 hay recepción en Ocampo, y de ahí el convoy sigue hacia la Plaza de Armas de San Luis Potosí, con llegada estimada a las 16:30 horas.

Jueves 22 | San Luis Potosí a Zacatecas

La última etapa comenzará a las 7:00 horas en el Parque Bicentenario de San Luis Potosí y llevará a los competidores hacia Zacatecas.

El recorrido incluirá secciones en El Ocote, a las 9:20 horas, y La Congoja, a partir de las 11:40. También están previstos tramos en Asientos, Aguascalientes, a las 13:50 y 14:50 horas, respectivamente.

El cierre de la competencia se vivirá en Zacatecas, con la sección de La Bufa programada para las 16:45 horas y la llegada final junto a la Catedral, alrededor de las 17:00 horas, para lo cual se prepara una gran recepción para conocer a los ganadores de la edición 39 de La Carrera Panamericana.