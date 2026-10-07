Oaxaca obtiene por 2o año consecutivo el 1er lugar en Concurso Nacional de Oratoria 2026

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana, informó que este miércoles, Ricardo Jair Silva González obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Oratoria 2026 “Dr. Belisario Domínguez Palencia. Libres por la palabra libre”, celebrado en Comitán, Chiapas.

Con este resultado, Oaxaca alcanza por segundo año consecutivo el máximo reconocimiento del certamen, una iniciativa del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas que reúne a representantes de distintas entidades del país.

En la etapa eliminatoria participaron 12 personas concursantes, convocadas por los organismos electorales de sus respectivas entidades. Por tercera ocasión, el IEEPCO organizó la etapa estatal en Oaxaca, en la cual Silva González obtuvo el primer lugar el pasado 9 de septiembre y el derecho a representar al estado en la competencia nacional.

El consejero electoral y presidente de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Manuel Cortés Muriedas, quien acompañó al representante oaxaqueño durante el certamen, felicitó al ganador y reconoció el talento de las juventudes de Oaxaca. Asimismo, destacó la preparación, el esfuerzo y el compromiso de Ricardo Jair Silva González para alcanzar este resultado.

Durante la ceremonia de premiación y clausura se dieron a conocer los resultados oficiales de la etapa final. Ricardo Jair Silva González, representante de Oaxaca, recibió el primer lugar; Francisco Jordan Mendoza Hidalgo, de Chiapas, obtuvo el segundo lugar; mientras que Jeffrey Andrei Hernández Pot, de Quintana Roo, alcanzó el tercer lugar.

El IEEPCO reconoce este logro y la participación de las juventudes en espacios que promueven la expresión de ideas, el diálogo y la formación cívica.