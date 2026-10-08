José Ignacio Rodríguez regresa a Oaxaca

El primer lanzador oaxaqueño en alcanzar las Grandes Ligas visitó la Academia Alfredo Harp Helú

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SAN BARTOLO COYOTEPEC, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- José Ignacio “Tibu” Rodríguez, quien cumplió en este 2026 el sueño de llegar a las Grandes Ligas con la organización d Toronto volvió a Oaxaca y visitó las instalaciones e la Academia Alfredo Harp Helú.

Tras una pausa en el beisbol de las Gran Carpa, el egresado 15 de la Academia Alfredo Harp Helú visitó las instalaciones ubicada en San Bartolo Coyotepec para compartir sus experiencias con los alumnos que actualmente forman parte del Curso de Invierno 2026.

Jugó de niño en esos campos y después fue huésped durante su formación deportiva, hasta que lo firmaron para Grandes Ligas y el personal lo recuerda con cariño.

Hoy, a su regreso, elaboraron un letrero para darle la bienvenida y posteriormente José Ignacio saludó a los trabajadores de la Academia y después charló con los peloteros que luchan por el mismo sueño: ser peloteros profesionales.

José Ignacio “Tibu” Rodríguez es el egresado 15 de la Academia Alfredo Harp Helú que alcanza las Ligas Mayores, luego de que los Toronto Blue Jays lo llamaron al equipo grande para debutar frente a los Texas Rangers.

Además, ‘Tibu’ Rodríguez se convirtió en el primer lanzador nacido en Oaxaca que llega a la Gran Carpa, uniéndose a Vinny Castilla y Gerónimo Gil como los otros peloteros oaxaqueños que llegan a MLB.

Rodríguez fue firmado originalmente por Los Ángeles Dodgers, con quienes recorrió su sistema de Ligas Menores desde 2021 hasta este 2026, pero a partir del 1 de septiembre fue obtenido por los Toronto Blue Jays, quienes le dieron el llamado al primer equipo para hacerlo debutar.

El lanzador derecho, quien es hijo del exjugador Guillermo “Tiburón” Rodríguez, es un relevista que promedia 98 mph en su recta, tocando las 101 mph. Otra de las armas de su repertorio es el cambio de velocidad, que produce el mayor promedio de swings sin darle a la pelota en las Ligas Menores.

En Oaxaca, su tierra, el pelotero de sangre veracruzana continuará su preparación física de cara a la próxima temporada 2027 con los Azulejos de Toronto.