A dos años de la desaparición u feminicidio de Sandra Domínguez, familia y ciudadanía exigen justicia

Consorcio Oaxaca ha registrado 205 feminicidios y 972 desapariciones de mujeres, desde la desaparición de la defensora mixe; persisten violencia feminicida y omisiones gubernamentales sostiene la ONG

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CONSORCIO).- En el marco del segundo aniversario de la desaparición forzada y feminicidio de la abogada y defensora indígena ayuuk, Sandra Estefana Domínguez Martínez, su familia junto a las organizaciones Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca y el Frente del Pueblo Sol Rojo, realizaron un memorial en la Monumenta de la Ciudad de Oaxaca, para seguir exigiendo justicia y el fin de la simulación institucional. También estubieron presentes la periodista Soledad Jarquín Edgar y la diputada federal Martha Aracely Cruz Jiménez.

Durante el acto, recordaron a Sandra como abogada y defensora ayuujk, comprometida con los derechos de las mujeres y con la denuncia de diversas formas de violencias. La familia, representada por Aracely Martínez y Kisha Domínguez, madre y hermana, dio lectura a un pronunciamiento en el que denunció de manera directa que el gobierno estatal de Salomón Jara Cruz ha premiado y protegido a los agresores en lugar de garantizar la justicia.

Diana Corona, del Frente del Pueblo Sol Rojo, llamó a reconocer que Sandra fue asesinada por defender a las mujeres y los derechos humanos, y sostuvo que su voz permanece en las luchas de su familia y de otras mujeres. La periodista Soledad Jarquín Edgar, señaló por su parte, que la familia continúa esperando justicia y pidió revisar la responsabilidad de los funcionarios relacionados con las denuncias que Sandra presentó.

Marta Araceli Cruz, quien fue una de las muchas mujeres acompañadas por Sandra, relató el bloqueo institucional que han enfrentado incluso a nivel federal, donde legisladoras y titulares de instituciones han omitido respaldar los exhortos para la destitución de los funcionarios violentadores, enfatisando lo ya denunciado respecto a la clara omisión de las autoridades locales de Oaxaca.

Señalaron que el caso de Sandra evidencia una deuda histórica del Estado en materia de feminicidios y desapariciones, las cuales continúan en aumento bajo un entorno de impunidad cobijado por pactos patriarcales.

“El caso de Sandra no solo es emblemático por haber denunciado a actores políticos que se encontraban activos en aquel entonces, sino porque varios de esos funcionarios jamás fueron cesados de sus cargos: Donato Vargas, Coordinador de Delegados por la Paz, Humberto Santos, Presidente Municipal de Zacatepec Mixes, y más de 140 funcionarios, que participaban en los chats de misóginos y pornográficos Sierra XXX y Megapeda, sin consentimiento de mujeres de la sierra mixe”.

Resulta grave e indignante que los funcionarios denunciados sigan activos en sus puestos o buscando espacios políticos en el actual proceso electoral, violando la promesa gubernamental de que ningún violentador estará en el poder, comentó Elizabeth Mosqueda Rivera, integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca.

De igual forma, Mosqueda Rivera advirtió que los registros de violencia contra las mujeres en Oaxaca muestran la dimensión de la crisis de la fallida primavera oaxaqueña de Jara y su gabinete. Entre el 4 de octubre de 2024 y el 6 de octubre de 2026, la plataforma de Violencia Feminicida de Consorcio Oaxaca documenta 205 registros de feminicidio en el estado de Oaxaca: 82 corresponden al periodo comprendido entre el 4 de octubre y el 31 de diciembre de 2024, 82 a todo 2025 y 41 durante lo que va del 2026.

Así como 972 casos de mujeres desaparecidas durante el mismo periodo de octubre 2024 a inicios de octubre del presente año. Estos datos evidencian la persistencia de la violencia feminicida y las omisiones de la instituciones en su atención y prevención.

Las personas asistentes colocaron una ofrenda floral en honor al legado de Sandra, además de vestir con el traje típico a la estatua de la región mixe en la Fuente de las 8 Regiones, recordando que mantener viva la memoria es indispensables para enfrentar la impunidad de un sistema de justicia que adeduda su garantía.

La familia y las organizaciones reiteraron el compromiso de mantener viva la memoria de Sandra Estéfana Domínguez Martínez. “Hoy te nombramos para que no haya silencio. Te recordamos para que no haya olvido. Y mantenemos viva tu voz porque, mientras exista memoria, tu lucha seguirá caminando entre nosotros”.

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