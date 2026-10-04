Garantiza CORTV resguardo de memoria videográfica

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La directora general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) Vania Bautista aseguró que la memoria videográfica de la televisora estatal se encuentra a salvo y bajo resguardo.

Luego de conocer la preocupación externada por parte de la ciudadanía, tras la inhabilitación temporal de la página de Facebook, la servidora público explicó que la CORTV cuenta con una videoteca histórica construida durante décadas, en donde se resguardan las imágenes y testimonios de los acontecimientos más importantes de la entidad.

Detalló que en este acervo se encuentran documentadas las primeras transmisiones de la Guelaguetza, las transformaciones de la ciudad, las fiestas y tradiciones, fenómenos naturales, movimientos sociales, procesos históricos y la vida cotidiana de generaciones de oaxaqueñas y oaxaqueños.

Respecto a la inhabilitación temporal de la página de la CORTV por parte de Facebook, afirmó que desde el primer momento se han realizado las gestiones necesarias para su recuperación y las apelaciones correspondientes ante la plataforma.

Ante este panorama, la directora general afirmó que, «la CORTV sigue al aire y sigue cerca de la población. Las transmisiones continúan a través de las páginas de noticias, radio, en televisión digital y los demás canales como YouTube».