Por primera vez, Oaxaca celebrará la Guelaguetza Afro “La Rejunjuneada”

El 19 de octubre, Chacahua Isla reunirá a diez delegaciones para compartir sus bailes, música y tradiciones

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La región de la Costa celebrará por primera vez la Guelaguetza Afro “La Rejunjuneada”, el próximo 19 de octubre en la agencia de Chacahua Isla del municipio de Villa de Tututepec, donde comunidades afromexicanas compartirán sus bailes, música y tradiciones.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), destacó que esta festividad se realizará en el marco del Día del Pueblo Negro Afromexicano y como parte del programa de Guelaguetzas Regionales, que promueve la preservación de la identidad cultural y el fortalecimiento de la actividad turística.

La celebración comenzará a las 16:00 horas con un convite que partirá de la agencia de Chacahua Isla; y a las 17:00 horas iniciará la Guelaguetza Afro, con la presencia de la representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano; y la participación de diez delegaciones.

La Banda Musical de Villa de Tututepec, acompañará la presentación de las poblaciones de José María Morelos, del municipio de Santa María Huazolotitlán; Collantes y El Ciruelo, de Santiago Pinotepa Nacional; Río Grande, de Villa de Tututepec; San José Estancia Grande; Santiago Llano Grande; Villa de Tututepec; San Pedro Pochutla; Santa Catarina Juquila; y de la región del Papaloapan, Loma Bonita.

Asimismo, a través de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Sipcia), del 14 al 18 de octubre, se realizarán distintas actividades artísticas, culturales y de divulgación.