IEEPCO cumple sentencias del TEEO; modifica convocatorias del Proceso Electoral 2026-2027

OAXACA, Oax- (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General, aprobó acuerdos relacionados con la modificación de las convocatorias dirigidas a partidos políticos y a la ciudadanía interesada en participar mediante candidaturas independientes, independientes indígenas e independientes afromexicanas, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2026-2027.

Como primer punto del orden del día, el Consejo General aprobó la modificación de la convocatoria dirigida a los partidos políticos, candidaturas independientes, candidaturas independientes indígenas e independientes afromexicanas, para la elección de diputaciones al Congreso del Estado y concejalías a los ayuntamientos que se eligen por el régimen de partidos políticos, en el Proceso Electoral Ordinario 2026-2027 en el Estado de Oaxaca.

Lo anterior, en cumplimiento a la sentencia RA/08/2026 y acumulados, de fecha 30 de septiembre de 2026, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

Como segundo y último punto del orden del día, se aprobó la modificación de la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse a una candidatura independiente, independiente indígena o afromexicana, para la elección de diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa y de concejalías a los ayuntamientos que se eligen por el régimen de partidos políticos, durante el Proceso Electoral Ordinario 2026-2027.

Esta modificación se realizó en cumplimiento a las sentencias RA/08/2026 y acumulados, así como JDC/98/2026 y JDC/99/2026, todas de fecha 30 de septiembre de 2026, emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

En la Sesión Extraordinaria Urgente estuvieron presentes la Consejera Presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González; las Consejeras Electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como los Consejeros Electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas.

También participó el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar, así como las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General.