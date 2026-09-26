Entre música y reflexiones, la SACM dio a conocer los derechos autorales en Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Las y los compositores mexicanos tienen derecho a vivir de las regalías de sus obras, y ese derecho es el que defiende desde hace más de 80 años la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), que actualmente preside el maestro Martín Urieta, compositor de temas como «Mujeres divinas» y «Acá entre nos» que hiciera tan populares el «Charro de Huentitán» Vicente Fernández.

Se trata de derechos morales y derechos económicos, enfatizó José Vásquez Chávez, delegado en Oaxaca de la SACM, quien precisó que México es el único país donde el derecho a regalías subsiste por cien años; en otros países, dijo, es por 25 o 50 años.

En el Ex Casino del Teatro Macedonio Alcalá sonde se dieron cita creadores musicales de las distintas regiones de Oaxaca, autoridades municipales, representantes de cámaras empresariales y jóvenes artistas, se desarrolló este viernes 25 de septiembre el Foro «Derechos de Autor/Arte y Cultura por la Paz» con la participación de destacados compositores socios de la SACM, como el vicepresidente ejecutivo de la misma, Arturo Márquez, creador del afamado Danzón número 2; Mari Morín, autora de «Pelo suelto» popularizada por Gloria Trevi, y Memo Méndez Guiú, compositor de temas interpretados por grupos juveniles como Flans, Timbiriche y Kabah.

El representante de la SACM en Oaxaca precisó que todo sitio donde se interprete una obra musical con fines de lucro debe cubrir el importe de los derechos correspondientes a fin de retribuir a la o el creador. Lo mismo, agregó, sucede con las plataformas digitales, las cuales tienen acuerdos con la SACM para pagar la explotación de los catálogos musicales, sin embargo, debido a los altos volúmenes de explotación el monto de los derechos se va pulverizando y para que los derechos de una canción reúnan veinte pesos, por ejemplo, necesita escucharse 600 mil veces hablando de Spotify, YouTube o TikTok.

El desafío que representa actualmente la Inteligencia Artificial, que permite la producción de música que escapa de la normatividad mexicana, ya se encuentra en la agenda de la SACM tomando en cuenta que la IA tiene un banco de datos con obras musicales, toma fragmentos, y arma una pieza, «sin embargo sobra decir que la tecnología no tiene sentimientos como los que ustedes le ponen a sus canciones», precisó el delegado Vásquez Chávez.

¿Qué pasa en Oaxaca en materia de Derechos de Autor?

Por su parte, el compositor oaxaqueño Gil Rivera, autor de «Amigo bronco», hizo notar que la música de los pueblos en general y de Oaxaca en particular, no está protegida: «Por eso este Foro trata de impulsar que las bandas y los compositores empiecen a obtener ingresos como producto de su arte, teniendo la consciencia de registrar su obra y de cobrar sus derechos».

El también vocal ejecutivo de la SACM, precisó que en México el derecho de autor es intransferible, y ya sea que se cobren o no regalías, la obra musical las genera cada que se hace uso de ella con fines comerciales, por lo que sugiere que las y los creadores registren su obra y en todo caso si quieren las donen a quien consideren pertinente. Cabe mencionar que a lo largo del Foro, la SACM instaló una mesa de atención y asesoría para las y los compositores oaxaqueños que lo solicitaron.

Participantes como Chogo Prudente, de la costa oaxaqueña y Omar Zavaleta, de la región chatina, interpretaron sus composiciones como muestra de lo que se está produciendo artísticamente en esta entidad y, para cerrar el encuentro pluricultural que transcurrió entre música, historias y reflexiones, la comunidad de creadores reunida en el Teatro Macedonio Alcalá asistió a una comida ofrecida por el estado anfitrión, donde el ambiente se llenó de alegría con temas que ya forman parte del “Soundtrack de la vida» como dice un slogan de la SACM.

Las Sociedad de Autores y Compositores de México agradeció al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y a su titular, Karina Barón Ortiz, quien inauguró el Foro con la representación del Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, brindando su respaldo a la protección de los derechos de las y los creadores. Asimismo, reconocieron la labor del músico oaxaqueño Nathanael Lorenzo Hernández y del delegado en Oaxaca de la SACM, José Vásquez Chávez, por la organización del mismo.